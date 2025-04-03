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雷霆特色：聯合封控戰略 提升海警任務

編譯中心／綜合報導

中國兩天軍演落幕，軍事學者分析，解放軍此次軍演仍以政治掛帥，採七分政治、三分軍事的方式對台施壓，拉高「聯合封控」的戰略位階，提升中國海警的任務角色。

解放軍東部戰區先稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，後則稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

針對此次軍演值得台灣關注的特點，台灣國策研究院資深顧問陳文甲說，此次演習動用了陸海空軍與火箭軍進行聯合作戰演練，測試解放軍的協同作戰能力，提升對台作戰的整體效能，其次是操作實戰化科目演練，包括對關鍵基礎設施的精確打擊、封鎖港口等實戰化科目，並模擬對台灣進行實際軍事行動的場景，顯示解放軍針對台灣的作戰整備日益成熟。

陳文甲表示，中國海警也參與此次軍演，並進行執法巡查等行動，目的在透過灰色地帶襲擾施加對台灣的壓力，增加對台灣進行輿論戰、心理戰、法律戰的「三戰」效果。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，中共此次軍演仍是七分政治、三分軍事，和過去對台「聯合利劍」軍演相比，這次將海警與執行「聯合封控」的位階提高至戰略位階，並宣稱演習演練查證識別、警告驅離及攔截扣押等課目，就是以戰略思維來思考非戰爭的軍事行動，在必要的時候透過隔離手段，切斷台灣的海上運輸線，來逼迫台灣投降。

蘇紫雲表示，軍演凸顯「萬事莫如防空急」，無論是攻擊台灣港口或能源設施，都需要透過飛彈攻擊等空襲手段，代表台灣的防空能力還需加強，而在應對灰色地帶襲擾活動，台海軍目前仍是以驅逐艦、巡防艦等主戰艦艇應對，應仿效英國海軍建置河級巡邏艦（River-class patrol vessel）等監視性質的艦艇，來應對解放軍灰色地帶襲擾，保存主戰艦艇的妥善率和能量。

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