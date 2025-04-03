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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

TikTok期限將到 亞馬遜、OnlyFans、AppLovin爭買

記者顏伶如／綜合報導
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亞馬遜2日表示願意出手買下TikTok，成人網站OnlyFans創辦人史托克里(Tim Stokely)率領的投資財團也宣布有意購買。(路透)
亞馬遜2日表示願意出手買下TikTok，成人網站OnlyFans創辦人史托克里(Tim Stokely)率領的投資財團也宣布有意購買。(路透)

北京母公司字節跳動科技(ByteDance)若4月5日之前未能把熱門社群平台TikTok賣給非中國買家，將會遭到美國禁用。路透報導，在期限即將到來，亞馬遜(Amazon)2日表示願意出手買下TikTok，成人網站OnlyFans創辦人史托克里(Tim Stokely)率領的投資財團也宣布有意購買。

華爾街日報2日報導，消息人士說，手遊和行動廣告開發商AppLovin已經對TikTok提出收購競標，資金方面則尋求賭場大亨韋恩(Steve Wynn)支持。市值約100億元的AppLovin運用強大的人工智慧(AI)搜集用戶資料且量身訂做投放廣告，被某些分析師形容為「下一個TikTok」。

路透報導，川普政府官員2日開會討論TikTok出售的各種選項。美國官員證實，亞馬遜致函副總統范斯(JD Vanc)及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，表達願意買下TikTok。字節跳動科技與TikTok均未回應媒體採訪要求。亞馬遜想收購TikTok的新聞傳出，2日股價上揚約2%。

史托克里新成立的初創公司Zoop與加密貨幣基金會Hbar Foundation合作，已提交購買TikTok的意向書。OnlyFans雖以情色內容聞名，但Zoop走主流路線，適合闔家收看。

路透上周報導，私募基金黑石集團(Blackstone)考慮加入字節跳動科技的非中國股東行列，然後由海納國際集團(Susquehanna International Group)與泛大西洋投資集團(General Atlantic)領頭注入資金，爭取購買TikTok美國事業。

金融時報1日報導，美國創投公司安德立森霍洛維茲(Andreessen Horowitz)目前也在商議如何加入外部資金買下中國投資人持股，這是甲骨文公司(Oracle)與其他美國投資者希望讓TikTok從北京母公司剝離的方式。

華爾街日報分析，川普政府希望搶救擁有高人氣的TikTok，川普在2024年大選勝出，TikTok功不可沒，但TikTok則有國安疑慮。

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