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洛杉磯港主管：川普想削弱中國海運勢力 恐得耗費數十年

編譯葉亭均／即時報導
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洛杉磯港貨櫃碼頭。(歐新社)
洛杉磯港貨櫃碼頭。(歐新社)

根據洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）的說法，川普政府想要挑戰中國海運主導地位，並且推動造船業改革的計畫，可能須耗費長達數十年的時間。

塞羅卡接受彭博電視專訪時表示：「要透過一項政策來改變全球平衡狀態，是一項龐大的挑戰。」「要在全球範圍建立像那樣的造船影響力，需要花時間。超過十年，或許是數十年。」

華盛頓當局已研擬一項計畫來重振美國造船業，方法是針對中國營運或建造的船舶，每次進入美國港口時就要徵收至少100萬美元費用，還要強制要求以美國船舶來運輸本土產品。這些建議在海運供應鏈中引發緊張，因為可能擾亂貿易流動並加劇通膨。

另外，塞羅卡表示，港口的存貨水準已經攀升，原因是進口業者急忙趕在川普政府大規模實施關稅前，把貨物運入美國。這些關稅可能影響金屬、農產品和汽車。

塞羅卡說：「我們在去年夏季，也就是選舉期間，就已經開始看到這種情況，一些大型企業開始提前備貨，把他們的存貨事先運進美國，防範這個政府實現關稅承諾。」

關稅 川普 洛杉磯港

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