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回應賴17條 解放軍演「首提」要域要道封控 白宮：反對片面改變現狀

記者陳政錄、陳熙文／綜合報導
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解放軍1日再發動圍台演習，圖為台灣蘇澳艦監控中方的山東艦。（圖／台灣國防部提供）
解放軍1日再發動圍台演習，圖為台灣蘇澳艦監控中方的山東艦。（圖／台灣國防部提供）

中國人民解放軍東部戰區1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，提升封鎖台海能力，中國國台辦直指演習是針對中華民國總統賴清德日前指稱中國為「境外敵對勢力」。白宮和國務院先後對此表示，川普總統強調維持台海的和平，並重申，美國反對任何單方面企圖用武力或強迫的方式來改變現狀。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，國安顧問沃茲（Mike Waltz）已做了簡報。國務院發言人稍早也回覆本報記者詢問表示，美方正密切觀察中國的軍事行動，中國升級的軍事恐嚇策略只讓緊張加劇，並破壞兩岸和平與穩定。

國務院發言人表示，中國再次展現他們不是負責任的角色，沒有將地區的安全與繁榮置於風險之中，中國對台不負責任的威脅和軍事施壓行動也沒有正當理由。

歐盟外交事務發言人希普說，中國在台灣周邊的大規模軍演正增加兩岸緊張，「我們呼籲各方保持克制，避免任何可能進一步升級緊張的舉措」。

中國海警艦艇編隊1日同時在台灣周邊海域執法巡查，展開「臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練；這是賴清德日前發表17項策略之後，中方首次以軍演回應。

台灣國防部表示，自1日上午7時21分起，至下午3時30分為止，共發現解放軍13艘軍艦、海警船4艘以及山東號航艦編隊8艘共艦，以及71架次共機出海演習；台灣國軍已經啟動「立即備戰操演」，目前仍以戰備部隊應處，隨時視情況提升戰備。

中國國台辦發言人朱鳳蓮說，指賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，將大陸界定為境外敵對勢力，拋出所謂17項策略，演習是對賴清德當局謀獨挑釁的懲戒，是對台獨分裂勢力的警告。但她也稱，針對的是台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

台灣方面，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統第一時間指示國安與國防等相關單位嚴密應處。郭雅慧說，中國作為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府嚴厲譴責。

郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

解放軍東部戰區發言人施毅1日上午宣布，1日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他並稱這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

相較去年10月聯合利劍2024B演習科目包含「要港要域封控」，這次軍演科目轉向「要域要道封控」。中國軍事專家張軍社指出，台灣重要航道包括巴士海峽等，要域有基隆、高雄、花蓮港，解放軍演練封控台獨分子在戰時逃跑和獲取外部軍援通道。至於這次演習未有「聯合利劍」等代號，中方專家分析，這顯示對台演練已趨向常態。

賴清德去年5月上任總統後，中國解放軍曾三度軍演。製表／聯合報
賴清德去年5月上任總統後，中國解放軍曾三度軍演。製表／聯合報

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