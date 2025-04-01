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CNN：解放軍軍演時機有1巧合 將考驗美護台決心

編譯盧思綸／即時報導
東部戰區4月1日發布影片《降妖除魔》，中間多次出現台灣本島圖示。(路透)
東部戰區4月1日發布影片《降妖除魔》，中間多次出現台灣本島圖示。(路透)

中國解放軍東部戰區宣布4月1日起在台灣周邊展開聯合演訓，消息不僅引發國內熱議，同時吸引國際媒體關注。美國有線電視新聞網（CNN）報導，北京最新動作將測試美國保衛台灣的決心，而目前正值美國國防部長赫塞斯結束首度亞洲行。

中共解放軍東部戰區發言人施毅表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

CNN指出，解放軍進行最新軍事演練之際，台灣正緊張觀察美國總統川普如何以「美國優先」外交政策，重塑華府的全球關係。

與川普關係密切的官員則一再強調，美國必須將注意力與資源集中於對抗中國在印太地區的擴張野心，這些官員包含防長赫塞斯和國務卿魯比歐。

赫塞斯上周首度以防長身分出訪亞洲，表態加強美國與菲律賓的軍事聯盟，以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」；赫塞斯首訪日本也稱日本是「遏制共產中國軍事侵略不可或缺的夥伴」。

報導引述一名台灣資深國安官員分析稱，赫塞斯此次亞洲行是中國最新軍演的「外部原因」。這名分析人士說，美國重申台海安全穩定的重要性，並將安全重心轉移到印太地區，這給北京造成壓力。他認為，北京在與美國的貿易談判中保持克制，避免直接對抗，而台灣是完美藉口，致使北京在赫塞斯離開亞洲後立即啟動軍事演習。

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