WSJ：台積電促使美台關係回暖 台灣敢於寄望川普當靠山

美國總統川普（右）3月3日於白宮會晤台積電董事長魏哲家（左）並召開聯合記者會。（路透）

華爾街日報（WSJ）29日報導，隨著川普 上任大打「美國優先」政策，加上撤回對烏克蘭 的支持及先前對台灣的負面評價，不少人憂心台灣會失去美國這個關鍵盟友。不過，在台積電 宣布擴大對美國投資後，美台關係回暖，加上華府近期加大對中國的施壓，讓台北對美方支持力度燃起新希望，愈來愈有信心擁有川普作為靠山。

報導指出，川普第二任初期將關注焦點放在歐洲和中東，對中國與台灣的態度僅透露些許端倪。隨後，在台積電董事長魏哲家3月初訪美並敲定擴大對美國投資後，美方對台灣立場開始出現轉變。

近期，美國針對中國技術限制升級，並在涉台公開聲明措辭轉趨強硬，這勢必激怒北京。與此同時，美軍教官與台灣部隊持續低調合作，白宮與國務院官員頻向台北釋出保證。

華盛頓郵報29日報導五角大廈內部文件稱，美國已重新調整軍事戰略，將嚇阻中國奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標；還有台灣副防長柏鴻輝近日則赴美出席F-16V交機儀式，象徵軍事合作持續深化。

不過，儘管雙邊互動升溫，部分觀察人士仍憂心，美中之間可能出現某種「大交易」，其中包括美方承諾不再干涉台灣問題。

外界關注的核心問題在於，烏克蘭究竟是台灣的前車之鑑，還是川普縮減對烏克蘭的支持、將更多關注和軍事資源轉向台灣？

華爾街日報描述，親中派近來開始引用「今日烏克蘭、明日台灣」，主張川普放棄烏克蘭預示台灣也會成為棄子。

相反地，川普陣營越來越常談到，若縮減對烏克蘭援助，將可轉向加強對台軍事支援，包含軍售與訓練。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）28日訪問菲律賓期間表示：「川普政府真正會做的，就是兌現承諾、重新調整重心，把注意力前所未有地轉向這個地區。」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）3月接受電台訪問時也重申川普政府的立場：「我們認為不應以武力、脅迫或任何強迫手段改變台灣的現狀。這一直是川普總統的政策，也將持續是他的政策。」

台灣軍事智庫「國防安全研究院」助理研究員鍾志東（William Chung）指出，台積電對美國投資案在一定程度上回應了川普先前對台最強烈的批評，讓美台關係重回正軌。

「台灣對美國來說，是抗衡中國的關鍵戰略據點，但同時也可能成為美國為了與中國互動所願意放棄的戰略負擔，」鍾志東表示，「台灣的重要性取決於美中關係的走向，當美中關係惡化時，美國就越可能介入台海安全事務，反之亦然。」