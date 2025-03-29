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台國防預算提高至GDP 10% 學者：不太可能

記者陳熙文／華盛頓報導
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中華民國總統賴清德在新年致詞中承諾，將增加台灣的國防預算，以因應與中國的緊張關係。圖為台灣的海軍在高雄舉行演習。(歐新社)
中華民國總統賴清德在新年致詞中承諾，將增加台灣的國防預算，以因應與中國的緊張關係。圖為台灣的海軍在高雄舉行演習。(歐新社)

美方要求台灣增加國防預算至GDP的10％，不過知台學者認為，台灣不太可能達成這個目標，並認為，台灣與其花大錢，更應該在國防支出上變得更有創意。

川普總統提名的國防部次長柯伯吉(Elbridge Colby)日前在他的聯邦參院提名確認聽證會上表示，台灣應將國防支出增至GDP的10％，認為美國必須激勵台灣完成這項目標。

柯伯吉的說法呼應了川普去年在競選期間所提出的數字，但不少知台的華府學者都表示，5％對台灣來說已經是非常困難的數字，10％更是難上加難。

若以中華民國114年度(2025年)6470億元新台幣(約1950.4億美元)的國防預算計算，占GDP的10％應為2.64兆餘元新台幣(約7958.4億美元)。

儘管台駐美代表俞大㵢日前稱，台灣不是白吃白拿的搭便車者(freeloaders, free-riders)，且認同川普「靠實力謀求和平」的理念，但行政院長卓榮泰已在12日表示，台灣目前沒有能力編列2.6兆多元的國防經費。

亞洲協會中國研究中心資深研究員高喜明(Simona Grano)表示，台灣現階段的國防預算離10％非常遙遠，未來能達到3％已是非常高的數字，她不認為台灣做得到，尤其台灣正面臨分裂的國會。

高喜明說，雖然國民黨與民眾黨有可能通過執政黨提出的國防預算，以爭取川普政府的好感，但民進黨至今很難與其他兩黨合作，在高喜明看來，10％的目標根本不用想。

知台學者、賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas Shattuck)表示，沒有國家可以打開開關，一夜之間就達到國防預算占GDP 10%的目標。

善學說，台灣國防支出對應GDP的占比已經高於不少北約(NATO)國家，但考量到兩岸的預算、人員和資源的不對稱性，台灣其實需要在國防支出和軍購上變得更有創意。

至於川普政府對台立場尚不明朗，善學認為，這是美國對台政策的一貫作風，反倒是拜登政府的清楚立場顛覆美國的傳統做法。

善學認為，未來台灣如果有效強化國防，可能讓川普更願意表達對台的支持。

中華民國總統賴清德在新年致詞中承諾，將增加台灣的國防預算，以因應與中國的緊張關係...
中華民國總統賴清德在新年致詞中承諾，將增加台灣的國防預算，以因應與中國的緊張關係。圖為泊在高雄港的潛艇。(歐新社)

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