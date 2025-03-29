李嘉誠賣巴拿馬港口運營權 中方要查 港媒稱交易暫緩
在中美關稅戰開打之際，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售43座港口的泊位和運營權給美國財團，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，引起軒然大波。不過，原預計下周簽訂協議的長和，在傳出遭北京當局施壓後，港媒報導，這筆交易已經暫緩；中國市監總局28日晚間也表態稱，注意到此交易，「將依法進行審查」。
此前，長和集團公告，將出售在23個國家43個港口的199個泊位，包括巴拿馬運河兩端的港口運營權益，藉此套現190億美元。後有消息指，長和預計4月2日，和由美國貝萊德集團(BlackRock)牽頭的財團方簽訂最終協議。
不過，綜合港媒報導，有接近長和高層的消息人士說，「下周不會正式簽署有關兩個巴拿馬港口的協議」。
報導還稱，所謂的「4月2日」其實並非真正的最後期限，只是可以簽署協議的「最早日期」。但消息人士也指，目前沒有跡象表明交易已經被取消，由於該筆交易的複雜性，重要細節尚未確定。
對此交易案，中國國家市監總局28日晚間也透過答問表態。面對港媒大公文匯提問，該交易是否要經過中國的反壟斷審查批准，國家市監總局反壟斷二司負責人回應，「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益」。
在長和公布賣港口運營權的訊息後，即傳出港府立即與該集團取得聯繫，香港特首李家超也公開表示，「社會對該事件的關切值得重視」，強調港府要求外國政府為香港企業提供公平營商環境、反對用脅迫手段。
親中港媒大公報已四次刊發評論文章，批評長和集團的交易，並獲中共中央港澳辦、國務院港澳辦轉載，加上中國網友「愛國心」高漲下進行輿論撻伐，使得長和和李嘉誠家族面臨龐大壓力。
彭博(Bloomberg)早前還報導，中國高層官員已要求國有企業，暫緩與李嘉誠及其家族相關企業展開任何新的合作，惟未獲證實。
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