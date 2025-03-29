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李嘉誠賣巴拿馬港口運營權 中方要查 港媒稱交易暫緩

記者陳政錄／綜合報導
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李嘉誠旗下的長江和記實業原擬出售包括巴拿馬運河在內的港口運營權給美國財團，但北京出手後，交易已暫緩簽約。圖為巴拿馬運河港口。(路透)
李嘉誠旗下的長江和記實業原擬出售包括巴拿馬運河在內的港口運營權給美國財團，但北京出手後，交易已暫緩簽約。圖為巴拿馬運河港口。(路透)

在中美關稅戰開打之際，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售43座港口的泊位和運營權給美國財團，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，引起軒然大波。不過，原預計下周簽訂協議的長和，在傳出遭北京當局施壓後，港媒報導，這筆交易已經暫緩；中國市監總局28日晚間也表態稱，注意到此交易，「將依法進行審查」。

此前，長和集團公告，將出售在23個國家43個港口的199個泊位，包括巴拿馬運河兩端的港口運營權益，藉此套現190億美元。後有消息指，長和預計4月2日，和由美國貝萊德集團(BlackRock)牽頭的財團方簽訂最終協議。

不過，綜合港媒報導，有接近長和高層的消息人士說，「下周不會正式簽署有關兩個巴拿馬港口的協議」。

報導還稱，所謂的「4月2日」其實並非真正的最後期限，只是可以簽署協議的「最早日期」。但消息人士也指，目前沒有跡象表明交易已經被取消，由於該筆交易的複雜性，重要細節尚未確定。

對此交易案，中國國家市監總局28日晚間也透過答問表態。面對港媒大公文匯提問，該交易是否要經過中國的反壟斷審查批准，國家市監總局反壟斷二司負責人回應，「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益」。

在長和公布賣港口運營權的訊息後，即傳出港府立即與該集團取得聯繫，香港特首李家超也公開表示，「社會對該事件的關切值得重視」，強調港府要求外國政府為香港企業提供公平營商環境、反對用脅迫手段。

親中港媒大公報已四次刊發評論文章，批評長和集團的交易，並獲中共中央港澳辦、國務院港澳辦轉載，加上中國網友「愛國心」高漲下進行輿論撻伐，使得長和和李嘉誠家族面臨龐大壓力。

彭博(Bloomberg)早前還報導，中國高層官員已要求國有企業，暫緩與李嘉誠及其家族相關企業展開任何新的合作，惟未獲證實。

李嘉誠旗下的長江和記實業原擬出售包括巴拿馬運河在內的港口運營權給美國財團，但北京...
李嘉誠旗下的長江和記實業原擬出售包括巴拿馬運河在內的港口運營權給美國財團，但北京出手後，交易已暫緩簽約。圖為巴拿馬運河港口。(路透)

香港 港府 巴拿馬運河

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