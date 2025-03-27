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眾議員貝拉：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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聯邦眾院外委會民主黨首席議員貝拉。(路透)
聯邦眾院外委會民主黨首席議員貝拉。(路透)

美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）27日表示，他對川普總統的對台政策感到疑惑，並認為印太國家的目標還是嚇阻政策、避免台海發生衝突，讓中國大陸國家主席習近平三思犯台的後果，了解到「今天不是合適的那天」。

華府智庫哈德遜研究所27日邀請聯邦眾院外委會民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）討論川普政府之下兩黨合作的印太政策。

貝拉指出，川普上任後，美國變得更為不可預測，尤其是採取前所未見的關稅政策；貝拉提醒說，美國不該與最親近，以及有潛力成為美國最親近盟友的國家，例如印度，掀起貿易戰。

貝拉說，川普應延續第一任總統的政策，與其他國家簽訂貿易協定，但貝拉認為，川普政府在這個時機點上不會這樣做。

貝拉也表示，希望川普政府能恢復美國國際開發總署（USAID），以及部分協助他國開發的工具。

貝拉表示，在接下來3至6個月的空窗期中，美國需要澳洲、紐西蘭、日本等國採取行動，幫忙穩住太平洋島國，但貝拉表示，美國未來必須恢復相關協助；貝拉說，美國在這段空窗期裡正給出國際社會錯誤的訊號。

貝拉也說，中國大陸可以出資收買太平洋島國的民選官員，但美國不行；美國必須要想辦法對付中國大陸這樣的做法。

至於川普政府的對台政策，貝拉說，美國作為領導世界的民主國家，應該繼續堅持「台灣關係法」和讓台灣人民自決未來的原則。

貝拉說，大家都在推敲川普的對台想法；貝拉說，他清楚共和黨的立場，不認為其立場在川普上任後有任何改變；貝拉說，他也清楚國務卿魯比歐（Marco Rubio）的立場、清楚國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）的立場，但貝拉說，他對川普的立場感到疑惑。

不過，貝拉說，他相信嚇阻策略，阻止中國大陸做出錯誤的決定；貝拉認為，這也是包括印度在內的印太國家的目標，讓習近平每天起床想到入侵台灣，都認為「今天不是合適的那天」。

貝拉也向中國大陸喊話，今天不是中國大陸犯台的那天。

川普 習近平

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