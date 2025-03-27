若美國對中船收入港費 日媒：美國商品出口估減少12%

中國國有企業中遠海運（COSCO Shipping）在秘魯錢凱建造的新大型港口的起重機旁。（路透）

川普 政府提出擬對陸製船隻入港收取最高150萬美元的費用，引發全球海運及產業界的廣泛擔憂。日經中文網27日指，中國已掌握全球7成的新造船訂單、4成海上貿易。有估算數據顯示，如果美國啟動限制措施，停靠美國港口的主要海運企業，每年將增加200億美元的成本，可能會引發貿易的混亂與停滯。

報導稱，川普政府在24日起召開的聽證會上，提出了中國船隻進入美國港口時收取手續費的方案，據美國貿易代表辦公室（USTR）方案，抵達美國港口的陸製船舶，入港一次最高將被收取150萬美元費用，即使是其他國家建造的船舶，如果使用中國的海運企業，同樣會被收費。

英國調查公司克拉克森研究（Clarkson Research）等數據顯示，截至2023年，中國占全球約7成新造船訂單，在全球主要港口中，所占運輸量比率約4成。

全球最大的海運企業「瑞士地中海航運」（MSC）首席執行官托夫特（Soren Toft）顯示稱，如果USTR提出的入港限制措施付諸實施，海運作業每年將耗費逾200億美元的成本。海運企業無法獨自承擔的成本，最終將不得不由消費者來支付。

報導引述美國80多個港口加入的「美國港務局協會」（AAPA）認為，如果入港限制導致貿易混亂，估計美國的商品出口將減少12%、石油 和煤炭出口將減少8%。入港限制可能進一步推高中國港口的優勢。

全球1100個服裝和鞋類品牌加盟的「美國服裝與鞋類協會」（AAFA）副會長赫爾曼（Nate Herman）表示，美國消費者無法承受進一步的價格上漲或產品短缺，入港限制只會增加美國的失業，導致進出口成本和價格上漲。

豐田、本田 等汽車巨頭和各零件企業也加盟的「美國汽車創新聯盟」（AAI），在發給USTR的聲明中指出，美國的船舶建造能力、營運規模要想增長需要時間，並提議引入入港限制需要再等7年時間。