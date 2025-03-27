不甩習近平震怒 李嘉誠如期賣巴拿馬港口

儘管北京當局不滿，但香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口資產出售給美國貝萊德為首的財團的計畫仍將如期進行。圖為中遠集團貨輪經過巴拿馬運河。(美聯社)

彭博社報導，香港 首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河 港口資產出售給美國貝萊德為首的財團，儘管中國國家主席習近平 因此震怒，但出售港口計畫仍如期進行。

匿名人士表示，相關各方目前正努力敲定稅務、會計和其他交易條款，希望按計畫在4月2日前簽署協議。

華爾街日報上周報導，知情人士稱，習近平對香港長和集團出售巴拿馬運河港口感到憤怒，原因之一是長和未事先徵求北京批准。習近平團隊原計畫將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼，結果被打了個措手不及。

港媒大公報過去幾天多次發文要求「停止交割」，中國國家市場監督管理總局也正調查此案。市場關注港府是否動用港版國安法力阻該交易。

但中國大陸網站網易有文章指出，李嘉誠不怕「上頭」的底氣在於長江和記的財報。截至2024年6月，長和一半收入來自歐洲，香港和中國僅占7%和5%。

文章指李嘉誠十年間套走人民幣480億元(約66億美元)，如今在中國生意僅剩下5%，這可能是李嘉誠敢「先斬後奏」賣港口的原因。

分析認為，長和應衡量過繼續交易較喊停有利，包括可以先離開巴拿馬運河這個浪尖，後續可觀察中方是否對長和採取行動。

據分析，先前有報導指，巴拿馬政府對長和旗下營運運河港口的子公司展開帳目審查，若巴拿馬政府認為營運有問題，收回經營權，長和可能損失更大。

此前港媒報導，3月初長和集團宣布與貝萊德簽署原則性協議，當時正在北京出席兩會的長和主席兼全國政協委員李澤鉅，曾被正國級領導人召見，問及此項交易。李澤鉅稱港口業務是賣給義大利集團營運。

路透曾報導，如果中國境外的交易對中國國內市場有排除、限制競爭的影響，中國國家市場監督管理總局可以引用反壟斷法行使域外管轄權。有法律專家表示，雖然長和是在海外註冊，但仍在中國有業務。