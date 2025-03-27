TikTok賣美國 川普就願意對中國降關稅

中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。(路透)

川普 總統26日在白宮表示，若美國與TikTok 的中國母公司字節跳動達成協議，向美國出售這款擁有1億7000萬人使用的短影音應用程式，他願意降低進口自中國的部分商品關稅 。

美國法律要求字節跳動須在4月5日之前為TikTok找到非中國買家，否則TikTok將面臨美國以國家安全為由的禁令，根據2024年通過的法律，該禁令原定於1月生效。川普表示，若未能就該社群媒體應用程式達成協議，他願意延長最後期限。

川普26日對記者表示：「關於TikTok，中國必須參與其中，可能以批准的形式，我認為他們會這麼做。也許我會給他們一點關稅減免或其他什麼的，以達成協議。」

川普在前一天還表示，他已經「確定」4月2日的對等關稅，將會公平實施，他之後接受新聞台Newsmax訪問時說，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外。

美國的貿易夥伴國一直希望能爭取從川普的關稅獲得豁免，但川普暗示，這些豁免將難以獲得。

川普接受Newsmax訪問談到對等關稅時表示，「我知道有一些例外情況，目前仍在討論中，但不會太多，不會有太多例外」，「不，我不希望有太多例外」。

他說：「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來講會是非常艱困的。」

川普日前兩度暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免，表示「我或許會給許多國家減免」，並已促使各國爭相對美國讓步，並強調與美國的貿易關係。

新華社報導，中國國務院副總理何立峰26日應約與美國貿易代表里爾舉行視訊通話，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。中方就美以芬太尼為由對中國加徵關稅、有關301調查及擬發布「對等關稅」等表達嚴正關切。

印度25日表示，將取消對線上數位廣告巨頭6%數位廣告稅，以降低Google、臉書母公司Meta及亞馬遜等美國科技巨擘的成本，同時緩解美國的貿易憂慮。