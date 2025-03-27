AI科技戰延燒 54家中企遭美國制裁

中國浪潮集團旗下的六家子公司，25日被美國政府以「危害美國國家安全」為由列入實體清單，浪潮集團在台成立的子公司「數字雲端」(圖)是唯一台灣企業。(記者鄭超文／攝影)

商務部 工業及安全局25日在「聯邦公報」(Federal Register)上刊發兩篇公告，以違反美國國安和外交利益為由，一共制裁82間企業，其中有53位於中國和香港，另有一間位於台灣，預計28日生效。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在聲明中表示：「我們不會允許對手利用美國的技術增強自己的軍隊，並威脅美國人的生命。」

被點名的浪潮集團在台灣的子公司，位於新北市板橋區，公司資本額約台幣1億元，業務涵蓋雲數據中心、大數據服務、商用軟體和企業資源規畫等。公司負責人林楷智，他在浪潮集團已任職24年7個月。浪潮集團(Inspur Taiwan)又名數字雲端有限公司(Number Media Ltd.和Digital Cloud Ltd.)及台灣浪潮－研發中心(Inspur Taiwan – R&D Center)。

台經濟部長郭智輝表示，經濟部將盡速調查，以了解上述個案營運情況，若違反相關規定，政府也會處理、懲處。

北京外交部發言人郭嘉昆25日回應稱，美方濫用「實體清單」等出口管制工具，以「危害美國國家安全、違反美國外交政策」為藉口，濫施非法單邊制裁，「是典型的霸權主義行徑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定」，中方對此堅決反對，並予以強烈譴責。

他指出，中方陸敦促美方停止泛化國際安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業。並警告「中方將採取必要措施，堅定維護中國企業合法權益」。

美國商務部工業及安全局其中一份公告，針對中國的AI 大模型開發、伺服器以及超級電腦產業共12間公司，包括北京智源人工智能 研究院、寧暢信息產業，以及浪潮集團六間子公司，其中五間位於大陸和香港，一間位於台灣。他們被控為中國用戶開發先進AI、超級電腦和高性能AI晶片，「與中國軍事工業複合體關係密切」，其中包括北京智源人工智能研究院和浪潮集團子公司。其他則因「助長未經保防管制的核子活動」或「彈道飛彈計畫」入列。

另一份公告列出70間公司，涉及中國、巴基斯坦、伊朗、南非與阿拉伯聯合大公國，其中42間是中國公司，包括賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路等。美方指控相關大陸公司涉嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支持大陸量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國家安全構成威脅。