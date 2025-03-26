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中國秘密網路 招聘美國聯邦裁撤員工

記者顏伶如／綜合報導
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由一家中國科技公司秘密經營的多家企業網絡，正在招攬最近剛被解雇的美國聯邦政府員工。圖為被解雇的聯邦政府員工2月25日前往聯邦參院多數黨領袖熊恩辦公室陳情。(歐新社)
由一家中國科技公司秘密經營的多家企業網絡，正在招攬最近剛被解雇的美國聯邦政府員工。圖為被解雇的聯邦政府員工2月25日前往聯邦參院多數黨領袖熊恩辦公室陳情。(歐新社)

路透25日獨家報導，針對徵才廣告分析與研究調查發現，由一家中國科技公司秘密經營的多家企業網絡，正在招攬最近剛被裁員的美國聯邦政府員工。報導指出，這些可疑公司的地址其實是空地或空殼公司。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)新興威脅資深分析師雷瑟爾(Max Lesser)說，某些刊登徵才廣告的公司其實是假諮詢顧問公司或獵人頭公司(headhunting firms)組織成員，鎖定目標是美國聯邦政府前任員工以及人工智慧(AI)研究人員。

報導指出，雷瑟爾調查發現共有四家假顧問公司與一間獵人頭公司，有關這些機構的公開訊息並不多；某些案例當中，這些公司使用的網站一模一樣，網站來自同一個伺服器，但有不同網址。

四間顧問公司網站網址都跟網路服務公司Smiao Intelligence相同，不過，路透報導曝光後，網站已經全部關閉。至於Smiao Intelligence與四家公司關係為何，目前則無法確認。

雷瑟爾表示，這項徵才計畫與先前中國情報單位運作已久的慣用伎倆如出一轍。他表示，這波行動特殊之處在於，這些假顧問公司與獵人頭公司似乎看準遭到大規模裁員影響的前任聯邦員工目前可能陷入經濟困境。

中國駐美大使館發言人說，中國對報導所稱的運作毫無所悉，北京向來尊重數據隱私和安全。

報導指出，可疑公司之一RiverMerge Strategies在網站上自稱「專業地緣政治風險顧問公司」，今年2月中旬在職場社交平台領英(LinkedIn)有兩個現已刪除的招聘職缺：具備政府機關、國際組織或跨國企業經歷的地緣政治諮詢顧問，以及對華府地區政策或顧問專長具有深入了解的人力資源專家。

RiverMerge Strategies網站的美國電話號碼已經打不通，中國電話則屬於深圳思迅軟件公司(Si Xun Software)。

聯邦政府 華府 大使館

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