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北京智庫：美艦近五年穿越台海呈下降趨勢

記者陳宥菘／綜合報導
北京智庫「南海戰略態勢感知」25日發布報告指出，近年美軍艦穿越台灣海峽，呈逐年減少態勢。(圖／美國海軍第七艦隊)
北京智庫「南海戰略態勢感知」25日發布報告指出，近年美軍艦穿越台灣海峽，呈逐年減少態勢。(圖／美國海軍第七艦隊)

北京智庫「南海戰略態勢感知」25日發布報告指出，去年共五艘美國軍艦穿越台灣海峽，頻率有所減少，且近五年呈下降態勢。同時，美國與加拿大聯合穿航台海呈現常態化；美軍偵察機穿越台海的頻率則變化不大，去年共四次，但也有低調未發聲的行動。

南海戰略態勢感知發布「2024年美軍南海軍事活動不完全報告」指出，去年美軍在南海的宣示性行動頻率下降，在「穿越台灣海峽行動」部分，去年美艦累計五次穿越台灣海峽，「每次均有輿論炒作配合」。相較於2023年至2020年的6次、9次、12次和15次，「頻率有所減少，且近五年呈下降態勢」。

去年美艦穿越台海的時間點與任務船艦分別為：1月24日，約翰芬恩號驅逐艦；3月5日，約翰芬恩號驅逐艦；5月8日，海爾賽號驅逐艦；8月22日，強生號驅逐艦；10月20日，美軍希金斯號驅逐艦與加拿大海軍溫哥華號護衛艦。

其中，美加聯合穿航台海已常態化，兩國自2021年以來，每年都會進行聯合穿越台海行動，均為「一加一」形式的編隊。不過，報告認為，去年美加軍艦聯合穿航的時間點發生在10月14日解放軍在台海周邊「聯合利劍2024B」演習和10月19日G7防長發布聯合聲明之後，且加拿大軍艦全程開啟船舶自動辨識系統(AIS)，「宣示意味濃厚」。

美軍偵察機穿越台海方面則維持過往頻率。報告指出，去年美軍P-8A反潛巡邏機共四次穿越台灣海峽，不過，報告指出美軍也有「不發聲」的情況，例如去年12月13日，一架P-8A自南向北飛越台海，這次行動不久前，解放軍於12月9日至11日在台灣周邊與南海舉行大規模海空演習，「美海軍此次低調通過，顯然是為了進行情報收集和偵察工作」。

報告還提到，去年美軍在西太平洋的軍事演習中，盟友參與度進一步提高。例如德國派遣兩艘軍艦、荷蘭派遣一艘軍艦前往印太地區並參加美國的聯合軍演，而德軍艦曾在去年9月穿越台海並全程開啟AIS。據悉，這是近22年來首批通過台海的德國軍艦。荷軍艦則在去年5月31日穿越台海。

英國巡邏艦史佩號去年稍早曾穿越台灣海峽；日本海上自衛隊護衛艦「漣號」去年9月與澳洲及紐西蘭軍艦一起穿越台海；法國巡防艦牧月號去年10月穿越台海。

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