華爾街日報：解放軍圍台充分準備 4步驟曝光

媒體曝光解放軍圍台4步驟

華爾街日報23日報導，中共解放軍 已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使其屈服。

美國戰略暨國際研究中心(CSIS)中國實力計畫主任林碧瑩表示：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國願意，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」

林碧瑩及其智庫研究員表示，短期而言，中國採取隔離的可能性比封鎖或入侵更大，此舉將考驗美國及其他國家的回應意願，也可能讓中方由此建立海上新常態。

報導說，中國封鎖台灣是戰爭行為，將造成全球危機，引發台灣軍事回應，迫使川普總統決定美軍是否應協防台灣，還會擾亂全球貿易，促使歐洲國家制裁中國。但解放軍經過數十年建軍，加上中國領導人習近平指示要在2027年前現代化，解放軍已展現能力，在日漸複雜的演習中包圍台灣並模擬封鎖。

在設想的封鎖情境中，第一步將是空襲台灣基礎設施，目標包括軍事設施、港口、機場及能源接收站，也就是通常用於處理、儲存和轉運石油 、天然氣的設施。台灣96%能源及約70%糧食均仰賴進口，一旦遭到封鎖，將不得不依賴儲備能源，屆時不是屈服就是面臨斷電。

解放軍軍機將盤旋台灣空域密集飛行，同時間，解放軍海軍也開始行動，軍艦將圍繞台灣巡航，並保持與台灣沿海的距離，以避開岸基反艦飛彈。解放軍可能在台灣東南方海域部署一支航艦打擊群，以戰機巡邏來威脅和威懾美國和其他國家。日益增強的大陸海警將提供近岸作戰能力，由海警船填補部署上的缺口。

為阻止商船進入，解放軍潛艦將在台灣主要港口布雷，執法艦艇監控進出通道，並調動貨船和郵輪部署到適當位置封鎖交通。

中國貨船還將切斷台灣周邊十多條的海底光纖電纜以中斷網路，同時針對台灣軍事指揮系統和金融系統，發動網路攻擊。

台北國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲認為，這些作法雖是中共戰略選項，但執行上仍有高度風險。根據台灣關係法，以抵制或禁運等非和平方式決定台灣前途的任何行為，都是對西太平洋地區和平與安全的威脅，如果美國政府據此介入甚至開闢安全航道，中國恐怕就必須面對與美國正面衝突。

淡江戰略所教授李大中說，目前這些分析都在於中方何時「有能力」對台發起軍事、封鎖等行動，並不等於中共「下達決心」這麼做。

香港南華早報23日報導，中國最重要涉台智庫—中國社科院台灣研究所主辦的期刊近期一篇論文提議，北京可擇期重啟對台「內戰行動」，並在戰時直接治理台灣。