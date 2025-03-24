我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

李強會晤80家外企巨頭 呼籲深耕中國

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院總理李強(右)23日會見出席中國發展高層論壇的美國聯邦參議員戴恩斯(左)及部分美國企業界人士。(新華社)
中國國務院總理李強(右)23日會見出席中國發展高層論壇的美國聯邦參議員戴恩斯(左)及部分美國企業界人士。(新華社)

中國發展高層論壇2025年年會23日起在北京登場，中國國務院總理李強在開幕式致詞表示，無論外部環境如何變化，中國將繼續敞開懷抱歡迎各國企業，堅定不移開放合作，強調外資企業對中國發展不可或缺，籲外企深耕中國。

今年度中國發展高層論壇於23、24日在北京釣魚台國賓館舉行，包含蘋果執行長庫克、高通公司總裁安蒙、西門子董事會主席博樂仁、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長艾伯樂等約80家外資企業代表出席，與會跨國公司中以來自美國的數量最多，達到近30家。

這是中國全國兩會後舉辦的首個國家級大型國際論壇，今年首次參會的跨國企業數量創下新高。

李強在開幕致詞時表示，中方為可能出現的外部「超預期衝擊」做了準備，強調目前中美關係已經來到一個重要節點，必須選擇對話而非對抗。

李強指出，脫鉤斷鏈只會加重危機，重申中方堅持經濟全球化的正確方向，深化改革開放，踐行真正的多邊主義，重申中國不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，「大家應該攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮，脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己。如果世界重回弱肉強食的叢林法則，那將是歷史的倒退，人類的悲劇。」期望各國相互成就，歡迎外資到大陸深耕。

李強也提到人工智慧(AI)熱潮，指包含「深度求索」(DeepSeek)在內的「杭州六小龍」的科技突破，引發了全球的關注，也讓不少國際投行重估中國資產的價值，強調這些創新成果不是偶然，而是源於中國對創新發展的長期專注。

在此次年會上，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，中國將綜合施策擴大消費，綜合整治「內卷式」競爭，中方真誠地歡迎國際資本回歸中國，深耕中國投資的沃土，共享中國發展的紅利。

李強 釣魚台 全國兩會

上一則

川普「對等關稅」下周上路 分析列出4大挑戰…恐難見效

下一則

李強：沒有哪國繁榮是靠加徵關稅

延伸閱讀

李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗

李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗
促美中對話…參議員戴恩斯訪華會何立峰 今見李強

促美中對話…參議員戴恩斯訪華會何立峰 今見李強
發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機

發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機
李強主持國常會 研究健全涉企收費監管 優化營商環境

李強主持國常會 研究健全涉企收費監管 優化營商環境

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報