李強會晤80家外企巨頭 呼籲深耕中國

中國國務院總理李強(右)23日會見出席中國發展高層論壇的美國聯邦參議員戴恩斯(左)及部分美國企業界人士。(新華社)

中國發展高層論壇2025年年會23日起在北京登場，中國國務院總理李強 在開幕式致詞表示，無論外部環境如何變化，中國將繼續敞開懷抱歡迎各國企業，堅定不移開放合作，強調外資企業對中國發展不可或缺，籲外企深耕中國。

今年度中國發展高層論壇於23、24日在北京釣魚台 國賓館舉行，包含蘋果執行長庫克、高通公司總裁安蒙、西門子董事會主席博樂仁、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長艾伯樂等約80家外資企業代表出席，與會跨國公司中以來自美國的數量最多，達到近30家。

這是中國全國兩會 後舉辦的首個國家級大型國際論壇，今年首次參會的跨國企業數量創下新高。

李強在開幕致詞時表示，中方為可能出現的外部「超預期衝擊」做了準備，強調目前中美關係已經來到一個重要節點，必須選擇對話而非對抗。

李強指出，脫鉤斷鏈只會加重危機，重申中方堅持經濟全球化的正確方向，深化改革開放，踐行真正的多邊主義，重申中國不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，「大家應該攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮，脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己。如果世界重回弱肉強食的叢林法則，那將是歷史的倒退，人類的悲劇。」期望各國相互成就，歡迎外資到大陸深耕。

李強也提到人工智慧(AI)熱潮，指包含「深度求索」(DeepSeek)在內的「杭州六小龍」的科技突破，引發了全球的關注，也讓不少國際投行重估中國資產的價值，強調這些創新成果不是偶然，而是源於中國對創新發展的長期專注。

在此次年會上，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，中國將綜合施策擴大消費，綜合整治「內卷式」競爭，中方真誠地歡迎國際資本回歸中國，深耕中國投資的沃土，共享中國發展的紅利。