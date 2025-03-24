李強：沒有哪國繁榮是靠加徵關稅

中國國務院總理李強(右)23日在北京會見蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯。(歐新社)

中國國務院總理李強 23日在北京會見與川普 總統關係親近的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯(Steve Daines)，及出席中國發展高層論壇的美國企業代表。李強在會晤時直言，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅 實現的，呼籲中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量，解決貿易不平衡等問題。

新華社報導，李強昨在北京人民大會堂會見戴恩斯及部分美國企業代表。針對中美關係，李強表示，當前中美關係發展來到一個新的重要節點。今年1月，中國國家主席習近平與川普總統通話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可成為夥伴和朋友，相互成就。中美合則兩利、鬥則俱傷，雙方應選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。

就雙方經貿，李強指，經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果。中美關係愈是面臨困難，愈要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續為兩國關係注入穩定性。他直言，打貿易戰沒有贏家；沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。

李強認為，中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

戴恩斯20日抵達北京，已與中國外交部副部長馬朝旭、中國副總理何立峰會面。戴恩斯此行是川普重返白宮後首次美國參議員訪陸，受各界關注。