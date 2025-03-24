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參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

李強：沒有哪國繁榮是靠加徵關稅

記者謝守真、賴錦宏／綜合報導
中國國務院總理李強(右)23日在北京會見蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯。(歐新社)
中國國務院總理李強(右)23日在北京會見蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯。(歐新社)

中國國務院總理李強23日在北京會見與川普總統關係親近的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯(Steve Daines)，及出席中國發展高層論壇的美國企業代表。李強在會晤時直言，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，呼籲中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量，解決貿易不平衡等問題。

新華社報導，李強昨在北京人民大會堂會見戴恩斯及部分美國企業代表。針對中美關係，李強表示，當前中美關係發展來到一個新的重要節點。今年1月，中國國家主席習近平與川普總統通話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可成為夥伴和朋友，相互成就。中美合則兩利、鬥則俱傷，雙方應選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。

就雙方經貿，李強指，經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果。中美關係愈是面臨困難，愈要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續為兩國關係注入穩定性。他直言，打貿易戰沒有贏家；沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。

李強認為，中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

戴恩斯20日抵達北京，已與中國外交部副部長馬朝旭、中國副總理何立峰會面。戴恩斯此行是川普重返白宮後首次美國參議員訪陸，受各界關注。

李強 川普 關稅

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