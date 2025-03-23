中國生意變把柄？馬斯克的美國國安角色複雜化

馬斯克的汽車公司特斯拉(Tesla)長期受益於北京支持電動車的政策，正積極設法提高中國銷量。北京當局是否利用這一點，透過馬斯克影響川普政府的對華政策，一直備受關注。(路透)

華盛頓郵報報導，當外界傳出國防部21日與億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)的簡報會議可能包括美國對華作戰計畫細節等絕密情報時，川普 政府迅速否認，凸顯馬斯克同時依賴川普總統和北京的支持，在國家安全上的角色確如履薄冰。

馬斯克自從成為川普最親密顧問之一以來，很少談論中國，而是將他的政府效率部集中在國內問題和聯邦機構上。然而，馬斯克的企業遍布全球，尤其SpaceX和Starlink都為美國國防部發揮關鍵作用，若與中國在印太地區發生衝突的威脅迫在眉睫，他的影響力很可能會以某種形式延伸。

與此同時，立法者和分析人士警告，北京可能會想好好利用馬斯克的商業關係，特別是中國正在加緊準備對台動武時，更加敏感。

馬斯克在美國政府扮演的角色日益重要，他的汽車公司特斯拉 (Tesla)長期受益於北京支持電動車政策，正積極設法提高中國銷量。特斯拉也需要北京關鍵監管部門批准允許在中國測試和部署自動駕駛技術。

馬斯克過去曾思考過與中國相關的國家安全問題，包括主張台灣按「香港模式」與中國統一；此立場贏得中國當局讚賞，卻與美國長期反對單方面改變現狀的政策相悖，更招致台灣官員尖銳批評。

美國布魯金斯學院中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)表示，「無論正確與否，我見過的中國官員和學者都認為馬斯克支持改善美中關係，包括減輕對中國的壓力。他們認為馬斯克對華政策的思路，比美國外交政策機構的大多數人靈活」。

共和、民主兩黨議員都曾公開表達擔心，指北京可能利用其對馬斯克商業利益的影響力，影響美國政府政策。國會眾院與中共競爭特別委員會共和黨主席穆勒納爾(John Moolenaar)2月即曾在一場智庫活動中表示，「說到馬斯克的問題，我的確相信中共會試圖利用任何機會」。

分析人士表示，隨著美國政府在關稅方面進入新的談判階段，馬斯克在制定對華政策方面扮演什麼角色，未來幾個月可能會更加清晰；其中，馬斯克是否參與川普與中國國家主席習近平的會晤，尤其受到關注。