回應美關稅戰 中國擬仿效80年代日本「自願出口限制」

北京當局為了與美國達成貿易談判協議，避免更大衝擊，正考慮限制某些商品輸美數量，像電動車及電池等。圖為江蘇大豐的一家汽車裝配工廠。(美聯社)

「華爾街日報」報導，川普 總統接連對中國加徵關稅 ，為了與美國達成談判協議，避免更大貿易衝擊，北京正考慮限制某些商品輸美數量，像電動車及電池，但這不代表中國會改變以製造業為主的政策。

1980年代日本 政府為了防止華府對日本輸美商品徵更高關稅，曾採自願出口限制(VER)政策，限制日本汽車輸美數量。

在川普第一任，中國政府決心不像日本般屈服美國；但川普第二任，中國面對美國更大的經濟衝擊，加上國內經濟疲弱，北京可能會在自認為符合本身利益的具體議題上，仿效日本當年做法。

報導引述中國政府顧問說，北京正考慮透過VER，試圖因應美國祭出更高關稅和實施其他貿易壁壘措施。果真如此，尤其是在電動車和電池等美國重點關注領域，將減少美國和其他國家對中國造成經濟失衡的批評。美國等國批評中國車商接受政府大量補貼傾銷海外，以鄰為壑。

顧問還說，可能會考慮以限制電動車及電池輸美當談判條件，換取這些行業在美國的投資機會。有官員表示，這可能對川普具吸引力，原因是川普曾提到對更多中企在美國投資持開放態度。

顧問表示，北京討論限制對美出口並不代表改變以製造業為中心的政策。有官員反而認為，這是北京可用來與川普團隊談判，甚至有助提升中國產業鏈的價值。

1981年日本首次同意限制汽車輸美數量，之後出口減少8%。日本願限制汽車輸美，原因之一是售價可提高。至1990年代初，日本不需執行VER，部分原因是很多日本汽車公司已在美國設廠。

不過專家認為，由於很多中國產品是經越南與墨西哥輸美，因此北京實施VER將遭遇困難。而且川普想從加關稅獲取更多收入，可能認為這不夠吸引他。

報導說，目前北京仍未知川普想怎樣，川普已指示聯邦機構評估與中國的經濟關係。這項調查將於4月初完成，隨後將在政府內部啟動相關程序，評估如何解決美中貿易問題。