美中貿易對話本周啟動 川普：將和習近平談關稅

美中貿易對話下周將啟動，川普總統(左)與中國國家主席習近平(右)近期也將通話，討論兩國關係。圖為兩人2017年7月8日在德國漢堡舉行的G-20峰會上會晤。(美聯社)

美國總統川普 21日在白宮橢圓辦公室宣布波音公司將為美國空軍打造第六代戰鬥機F-47的當天，也表示，他計畫與中國國家主席習近平 通話。

川普稱與習近平關係極佳

川普在回應媒體提問時，證實美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)計畫本周與中方對口官員通話。但他未透露這能否促成美國收回對中國輸美商品加關稅 等效果；不過，這已意味美中貿易對話即將啟動。川普說，他與習近平「關係極佳」，而美國對中國有1兆美元貿易逆差，他已向習近平表明此事。

川稱對等關稅不會變 但有「彈性」

川普預計4月2日宣布對各國課對等關稅，可能包含不利中國的新措施。被問到是否將有豁免時，川普說，很多人都來找他談關稅、詢問能否豁免，但「一旦你為某一方這麼做，就得為所有人比照辦理」。他重申，在對等關稅上「不會變」，但「彈性」也很重要，因此前述關稅將有彈性，但基本上仍以「對等」為準。

美貿易代表葛里爾可能與中商務部長王文濤對話

至於葛里爾將與中國的哪位官員通話，目前還不清楚。彭博資訊引述消息人士報導，通話對象可能是中國國務院副總理之一，這將使該通話的層級高於普通貿易談判。不過香港南華早報22日報導稱，葛里爾將與其對口官員中國商務部長王文濤通話。而上個月美國財政部長貝森特(Scott Bessent)與副總理何立峰通了話。

王文濤本月早些時候表示，他在努力與美國建立溝通渠道，希望雙方盡快就解決雙邊貿易爭端對話。王文濤稱，他已經分別致信川普新任命的貿易代表及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，表達了「通過平等對話磋商解決各自關切」的希望。

中國是美國第三大貿易夥伴和頭號戰略競爭對手。預計此次通話過後幾天，川普將宣布對各貿易夥伴全面徵收對等關稅。

川普第一個總統任期時，葛里爾是時任美國貿易代表的賴海哲(Robert Lighthizer)在中美「第一階段」貿易協議談判期間得力助手。

川普經常強調與中國國家主席習近平的良好關係，並表示對達成新的貿易協議持開放態度。本周早些時候，他說習近平不久將訪美。官員們表示，有興趣讓兩位領導人面對面交談，但前提是有合適的場合，比如簽署協議或其他一些慶祝活動。

學者預測川習對話不會有結果

然而正在台灣訪問的美國中國研究學者黎安友(Andrew Nathan)指出，川習對話不會有任何結果，美國和中國的四個競爭：國安、外交、貿易、技術，每一項都看得出來，中國有較好的把握，尤其技術部分。而川普上任總統以來的政策，都只想解決美國自己的問題，沒有真正優先考慮中國問題，也不會把台灣地位列為議題。

葛里爾和其團隊則正負責制定一項以對等為基礎、在貿易上對各國出招的計畫；川普政府官員向彭博資訊透露，該計畫將著重對美順差最大、對美課最高額關稅，抑或美國視為對美採取其他非關稅貿易措施的51國。

川普暗示對等關稅有轉圜

不過川普21日暗示預定4月2日上路的對等關稅措施可能有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。而隨著他聲稱將是美國「解放日」的4月2日關稅大限逼近，美國股市的任何反彈恐都難以為繼。