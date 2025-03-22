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川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通

編譯高詣軒／即時報導
總統川普21日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機F-47，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。（路透）
總統川普21日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機F-47，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。（路透）

總統川普21日在白宮橢圓辦公室宣布，波音將為美國空軍打造第六代戰鬥機F-47，並說美方雖不希望和中國開戰，但對此有萬全準備。川普並表示，他計畫與中國國家主席習近平談話。

川普在回應媒體提問時，證實美國貿易代表葛里爾計畫本周與中方對口官員通話。但他未透露這能否促成美國收回對中國輸美商品加關稅等效果，不過，這已意味美中貿易對話即將啟動。川普說，他與習近平關係極佳，但美國對中國有1兆美元貿易逆差，他已與習近平表明此事。

川普預計4月2日宣布對各國課對等關稅，可能包含不利中國的新措施。被問到是否將有豁免時，川普說，很多人都來找他談關稅、詢問能否豁免，但「一旦你為某一方這麼做，就得為所有人比照辦理」。他重申，對等關稅「不會變」，但「彈性」也很重要，因此前述關稅將有彈性，但基本上仍以「對等」為準。

至於葛里爾將與誰通話，目前還不清楚。彭博資訊21日引述消息人士報導，可能是中國國務院副總理之一，這將使該通話層級高於普通貿易談判。香港南華早報22日報導，葛里爾將與中國商務部長王文濤通話。

王文濤本月曾說，致力和華府建立溝通管道，啟動解決貿易爭端的會談，並已致函葛里爾及美國商務部長盧特尼克，表明北京盼以平等對話解決彼此關切。

葛里爾和其團隊正負責制定一項以對等為基礎、在貿易上對各國出招的計畫；川普政府官員向彭博資訊透露，該計畫將著重對美順差最大、對美課最高額關稅，抑或美國視為對美採取其他非關稅貿易措施的15國。

川普的白宮記者會，主要在國防部長赫塞斯和空軍參謀長艾爾文等陪同下，對外宣布美國波音得標「次世代空優」空軍六代機計畫，F-47命名原由是川普為第47任美國總統，且美國空軍1947年成立。

川普 關稅 習近平

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