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川普稱無意與中國軍事衝突「但做好準備」 將與習近平討論關稅

編譯徐榆涵／即時報導
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川普稱無意與中國爆發軍事衝突，但做好萬全準備。(路透)
川普稱無意與中國爆發軍事衝突，但做好萬全準備。(路透)

川普總統20日否認《紐約時報》報導指，全球首富馬斯克前往國防部聽取針對中國的秘密軍事計畫。川普21日強調，美國無意與中國發生軍事衝突，但對這種情況做好萬全準備。

川普21日在白宮橢圓辦公室，與國防部長赫塞斯共同宣布下一代戰機的合約時向記者說，「我不想讓任何人看到與中國爆發潛在戰爭。但我可以告訴你，如果真的發生，我們完全有能力應對。」

川普並稱讚馬斯克是個「愛國者」，幫助美國政府削減成本；但馬斯克在中國有生意，「或許讓他受到影響」。

川普還說，《紐約時報》是一份不誠實的報紙，「這真是垃圾。它以前被稱為『所有適合刊載的新聞』（All the News That's Fit to Print）」，現在，這些都是不適合刊登的新聞，他們真的是人民公敵。」

馬斯克21日訪問五角大廈，與赫塞斯會面1個多小時。赫塞斯表示，馬斯克到國防部是討論有關政府效率部、效能及新創等議題。他也強調，國防部並未制定針對中國的秘密軍事計畫。

馬斯克也譴責紐約時報純粹是在宣傳，並呼籲五角大廈對該媒體機構採取法律行動。

另外，川普也透露計畫與中國國家主席習近平通話，討論關稅議題，但沒有透露具體時間。他還強調，美中貿易逆差近1兆美元。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

馬斯克 川普 國防部

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專家之眼╱解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵

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