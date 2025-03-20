商務部長：美若失去台晶片無法造汽車 阻中取得美晶片

商務部長盧特尼克。(美聯社)

商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)18日表示，川普 政府正尋求企業和外國政府的協助，阻止中國取得美國的晶片。盧特尼克重申他認為中國人工智慧(AI)公司DeepSeek不當使用美國晶片，並警告美國若失去台灣晶片，將無法製造汽車。

盧特尼克在美國商務部轄下單位「工業暨安全局」(BIS)會議中表示，「人們拿走我們的晶片，並將它們轉移到中國以獲取金錢。」「有時候不是很多錢，有時金額龐大，但他們試圖透過幫助那些反對的人，來破壞我們的生活方式」。

他還說，川普政府打算嘗試把出口管制納入貿易協議中，「讓各國決定自己是否支持美國、自由以及西方生活方式，或是著迷於賺取更多金錢，或買更便宜的東西，以至於願意出賣自己的靈魂」。

此外，盧特尼克也警告，如果美國「失去台灣」，不能再取得台灣晶片，那些晶片無法到手，就沒辦法製造汽車。

盧特尼克在今年1月29日出席聯邦參院的任命確認聽證會時，至少兩度提及台積電 。

盧特尼克當時說，期盼將半導體產業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國回歸創新。他還說，英特爾開創晶片產業，然後全世界開始利用美國晶片，「台積電利用了我們，在某種程度上從我們手中奪走它」，如今美國太依賴台灣，需要確保國家安全。