台積救英特爾？台官員：從沒討論 像柴油汽油難混一起燒

台積電宣布加碼美國投資後，又傳出可能與英特爾合作的傳聞，但身兼台積電法人董事的國發會主委劉鏡清19日表示，董事會從來沒討論過這個問題。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。(中央社)

台積電 宣布擴大赴美投資後，市場又傳出台積將組團拯救英特爾(Intel)，身兼台積電董事的台灣國發會主委劉鏡清19日表示，董事會從來沒討論過這個議題，「這就像柴油和汽油很難混在一起燒」。

針對川普 總統多次表示台積將投資美國2000億美元，劉鏡清也說，川普應該是把未來台積赴美後的營運費用或供應鏈 赴美投資的費用算進來。

台灣立法院經濟委員會19日邀請劉鏡清業務報告，台積電投資美國成為朝野立委關注焦點。劉鏡清指出，台積電赴美投資，政府有三個原則會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先，而且一定適用「N-1」規定。

劉鏡清表示，台積電確實有和政府討論過，關於最新製程、最關鍵技術一定是在台灣進行順利了才會赴美，這一點一定會堅持到底，並且守住這個原則。他說，台灣不會懷疑友邦(美國)，但該堅持的還是會堅持，但「要保台積電也不需要抗美」。

無黨籍立委陳超明關切台積電是否接受與英特爾合作一事，劉鏡清指出，他可以很肯定地說，董事會從來沒討論過這個問題，而且兩家公司就像汽油跟柴油，很難混在一起燒，這是有難度的。

此外，台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布投資美國1000億美元，國民黨立委王鴻薇詢問劉鏡清，台積電2月在美國舉行董事會是否有討論此投資案，如果有決議為何未公告？若未討論通過，魏哲家逕行宣布是否有違反公司治理的疑慮？

劉鏡清表示，他身為台積電董事，必須遵守公司治理與營業祕密等規範，不方便透露董事會內容，但他比社會大眾早知道這件投資案。王鴻薇追問他是在董事會知道的嗎？劉鏡清則說，他是和政府同步知情。

針對川普多次表示台積電將投資美國2000億美元，王鴻薇詢問川普是口誤或誇口？劉鏡清指出，他曾向台積電了解此事，台積電也表達很清楚，同時也對媒體回應這件事情不存在。