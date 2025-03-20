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台積救英特爾？台官員：從沒討論 像柴油汽油難混一起燒

記者林海、葉卉軒／台北報導
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台積電宣布加碼美國投資後，又傳出可能與英特爾合作的傳聞，但身兼台積電法人董事的國發會主委劉鏡清19日表示，董事會從來沒討論過這個問題。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。(中央社)
台積電宣布加碼美國投資後，又傳出可能與英特爾合作的傳聞，但身兼台積電法人董事的國發會主委劉鏡清19日表示，董事會從來沒討論過這個問題。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。(中央社)

台積電宣布擴大赴美投資後，市場又傳出台積將組團拯救英特爾(Intel)，身兼台積電董事的台灣國發會主委劉鏡清19日表示，董事會從來沒討論過這個議題，「這就像柴油和汽油很難混在一起燒」。

針對川普總統多次表示台積將投資美國2000億美元，劉鏡清也說，川普應該是把未來台積赴美後的營運費用或供應鏈赴美投資的費用算進來。

台灣立法院經濟委員會19日邀請劉鏡清業務報告，台積電投資美國成為朝野立委關注焦點。劉鏡清指出，台積電赴美投資，政府有三個原則會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先，而且一定適用「N-1」規定。

劉鏡清表示，台積電確實有和政府討論過，關於最新製程、最關鍵技術一定是在台灣進行順利了才會赴美，這一點一定會堅持到底，並且守住這個原則。他說，台灣不會懷疑友邦(美國)，但該堅持的還是會堅持，但「要保台積電也不需要抗美」。

無黨籍立委陳超明關切台積電是否接受與英特爾合作一事，劉鏡清指出，他可以很肯定地說，董事會從來沒討論過這個問題，而且兩家公司就像汽油跟柴油，很難混在一起燒，這是有難度的。

此外，台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布投資美國1000億美元，國民黨立委王鴻薇詢問劉鏡清，台積電2月在美國舉行董事會是否有討論此投資案，如果有決議為何未公告？若未討論通過，魏哲家逕行宣布是否有違反公司治理的疑慮？

劉鏡清表示，他身為台積電董事，必須遵守公司治理與營業祕密等規範，不方便透露董事會內容，但他比社會大眾早知道這件投資案。王鴻薇追問他是在董事會知道的嗎？劉鏡清則說，他是和政府同步知情。

針對川普多次表示台積電將投資美國2000億美元，王鴻薇詢問川普是口誤或誇口？劉鏡清指出，他曾向台積電了解此事，台積電也表達很清楚，同時也對媒體回應這件事情不存在。

劉鏡清表示，他認為川普應是把台積電赴美投資後的營運費用，或供應鏈投資費用都算進去；實際金額應該如同先前所說，除了拜登政府時期時期宣布投資的650億美元，加上近期宣布加碼的1000億美元。

英特爾。(中央社)
英特爾。(中央社)

台積電 川普 供應鏈

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