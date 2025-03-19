「川習會」前先弄清兩問題 川普：可接受6月與習近平高峰會

川普總統。(路透)

川普 總統在接受福斯新聞採訪時表示，「我不介意」在6月與中國國家主席習近平 舉行峰會。

華爾街日報3月上旬曾引述知情人士報導，華盛頓和北京已經開始針對川普、習近平於6月展開「生日高峰會」（birthday summit）一事進行討論，有意安排習近平6月訪問美國。

習近平生於1953年6月15日；川普生於1946年6月14日。

在3月18日，川普曾表示，習近平「將在不遠的將來」訪問華盛頓。

紐時分析，在外界紛紛揣測「川習會」之際，中國元首若訪美，將牽扯著極高的利益關係，因為川普已對中國輸美的貨物課徵20%關稅，並可能在4月下令再次徵收關稅。專家表示，中國希望阻止貿易戰進一步升級，否則將阻礙重振國內經濟的相關努力。

但在任何峰會舉行之前，中國必須先回答兩個迫切的問題：第一是川普想要什麼？第二是，在華盛頓，是否有個北京能進行對話、而川普願意聽取意見的人？

紐時指出，北京想知道川普在潛在的貿易協議中想從中國獲得什麼，以及他將如何回應中國的願望清單。中國可能希望川普取消關稅、放寬對美國技術出口與中國對美投資的限制，並保證不會因台灣問題挑釁北京。