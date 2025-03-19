WSJ：李嘉誠賣巴拿馬運河港口資產 習近平震怒

傳中國國家主席習近平(右)對香港億萬富豪李嘉誠(左)旗下的香港長和實業未事先尋求北京批准，便把巴拿馬運河的港口資產賣給美國貝萊德公司頗為憤怒。圖為兩人2017年6月出席香港回歸慶典。(美聯社)

知情人士表示，億萬富豪李嘉誠旗下的香港長江和記實業有限公司未事先尋求北京批准，便把巴拿馬運河 的港口資產賣給美國貝萊德(BlackRock)公司，令中國國家主席習近平 頗為憤怒；北京高層原打算利用巴拿馬運河的經營當成籌碼，與川普 政府討價還價。但習近平若想擋下長和實業出售該運河大部分所有權、經營權，手段其實有限。

華爾街日報(WSJ)18日報導，川普一上台便聲稱要奪回美國對運河的控制權，現在讚揚運河成交一事是對中國的一大勝利，斵傷中國在美國後院的利益；川普此舉讓巴拿馬運河成為美、中競奪全球影響力的象徵。

習近平的不悅，說明他對巴拿馬運河的重要性有同樣的認識，他不想被描繪成輸家；北京當局上周發表評論，把長江和記出售巴拿馬運河形容為背叛中國人民。

長江和記是96歲香港億萬富豪李嘉誠控有的集團，按4日宣布的出售合約，公司把巴拿馬運河的港口資產以228億元的價格，出售給美國資產管理公司貝萊德。那些資產裡有巴拿馬運河兩端港口設施的大部分所有權及營運權。

知情人士指出，幾家中國官方機構如國家市場監督管理總局、商務部接獲通知，要研究長江和記與貝萊德的交易案，目標在評估北京能做什麼來擋下本案。

盡管北京不悅，但沒有簡單方式可以擋下交易案；那些待售資產是在中國及香港以外成交，交易各造有信心能完成交易。

知情人士指出，該交易案讓習近平陷於微妙處境；一方面，北京為捍衛習近平的強人形象，必須明確表達對該港商事先未通知，感到十分憤怒，但另一方面北京明白，任何大動作想破壞該交易案，恐有升高與川普政府關係緊張之虞。截至目前，中方對川普向中國施加新關稅，顯得相對克制，意味中方有意控制中美緊張關係。

中國官方新華社表示，上周對外聯絡部副部長馬輝率中共代表團訪問巴拿馬，旨在強化雙邊關係。另位知情人士表示，北京明白目前自己處境不夠強，所以只派低階代表團。

長江和記與貝萊德達成交易幾個小時之後，川普在國會發表的演說上誇耀說，「我的政府正在奪回巴拿馬運河，已經展開行動」。