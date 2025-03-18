美中峰會有譜 川普：習近平會在「不久的將來」訪美

川普總統(左)17日表示，近期內中國國家主席習近平可望訪問美國。圖為2017年川普訪問北京。（路透）

川普 總統17日表示，中國國家主席習近平 會在「不久的將來」訪美，但未說明時間點。路透報導，美中兩國元首會面，可能觸及最近緊張的關稅 和經貿關係。

外界高度關注的「川習會」已傳出至少兩個時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱，川普最快4月訪中。

川普17日下午出席甘迺迪中心(Kennedy Center)董事會時，對媒體作上述表示，但未說明具體時間。

華爾街日報(The Wall Street Journal)日前引述知情人士報導，華府與北京已開始討論川習於6月舉行「生日峰會」。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。

兩人如果在「不久的將來」會晤，貿易議題必然是重中之重。川普近期才對中國加大施壓力道，將原本對中國銷美商品課10%關稅提高為20%，3月4日上路。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。

彭博(Bloomberg News)17日報導，美中兩國在貿易及其他議題的談判仍停留較低層級，如何推進談判已陷入僵局。知情人士透露，北京方面表示，美國並未明確說明希望中國在致命鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)問題上採取哪些具體措施，以換取關稅減免。

川普團隊則否認上述說法，指白宮已透過外交管道向中國傳達訊息。

華爾街日報指出，習近平如果前往華府，會有在兩國緊張時看似懇求川普的風險，中方官員也擔心，期間會「重演」烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於白宮公開吵架的狀況。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱是好朋友，同時也對中國課徵關稅，但兩人私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

中央社報導，北京在幕後急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。此外，美國高層近期直接與俄羅斯會談，使中方想更了解川普打的算盤。川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

中國外交部長王毅2月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

川普曾在2017年訪問北京，習近平上次訪問美國則是在2023年11月，與時任美國總統拜登(Joe Biden)舉行會談，當時是他第5度以中國國家主席身分訪美，雙方同意恢復兩軍高層溝通及遏止芬太尼販運。