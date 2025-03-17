南非再施壓 台灣代表處遭更名「商務辦事處」

台灣駐南非代表處去年秋天遭南非要求搬離其首都普利托利亞，雙方協商未達成共識。(取材自臉書Taiwan in South Africa)

南非 外交部本月將官方網站的「台北聯絡代表處」(Taipei Liaison Office)更名為「台北商務辦事處」(Taipei Commercial Office)，並將台灣從單獨列項名單改列在國際組織駐南非名單之中，台灣外交部長林佳龍已指示對南非提出嚴正抗議。

南非媒體獨立線上(IOL)報導，南非外交部已經為台北辦事處更名，這樣的更名更加精確符合該辦公室的角色與本質，也被認為是將在本月底完成的台北辦公室換址案的重要一步。

另外，台灣駐南非官方網站依然是「駐南非共和國台北聯絡代表處」；台灣現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部官網的訊息依然是前任代表賀忠義。

南非政府去年秋天要求台灣駐處搬離其首都普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。

台灣外交部16日回應，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改台灣駐處名稱的做法。林佳龍已指示外交部亞非司及台灣駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議，台駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達台方立場。

台外交部指出，南非外交部今年1月再度致函要求台灣駐南非代表處於3月底前完成搬遷，台灣與南非政府正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，台灣已針對正式談判地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非速與台討論。

台外交部表示，南非外交部援引聯大第2758號決議及「一個中國政策」逼迫台灣駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受；南非配合中國打壓台灣的做法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，呼籲南非政府盡速積極就相關細節與我方進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反1997年雙邊協議的行為。

「中華民國 與南非共和國國會友好聯誼會」會長、國民黨立委游顥表示，台灣賴清德 總統近期言論造成國際上不少效應，凸顯過多的意識形態，撕裂台灣內部，也衝擊國際外交。

民眾黨立委林國成表示，南非過去一向對台友善，如今很明顯瞧不起台灣，代表處改名辦事處形同降級。

民進黨立委陳冠廷指出，中國在非洲的影響力向來很高，此次南非片面更改台灣駐處名稱，顯然是受到中共壓力；他呼籲外交部研擬精進作為，積極因應。