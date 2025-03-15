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「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

新聞眼／趙樂際出馬 規格不變 細節有別 釋不尋常訊號

記者 陳政錄

北京14日召開「反分裂國家法實施20周年座談會」，全國人大委員長趙樂際講話雖提「四個堅定」，但暫無更進一步的強硬表態，也非中共總書記習近平親自出馬，似乎讓前一天如臨大敵、祭出17項策略的台灣賴清德政府喘了口氣，但「規格不變，細節有別」，兩岸的風雨欲來或已在醞釀之中。

循例由趙樂際出馬並不意外。首先，反分裂國家法在胡錦濤時代通過，二是美中局勢仍未定，以優先順序論之還不到時候，三是習近平一旦出面，高機率有新的對台重大論述，例如「告台灣同胞書」發表40周年紀念會。

座談會由中國全國人大法工委主辦，召集各界共商如何完善「以法懲獨」的制度，再由趙樂際圍繞「習思想」下做出階段性表態，最適合不過。相比五年前，今年主席台上，軍方從軍委副主席，降為軍委委員劉振立，但多了國務委員的公安部長王小洪。

此外，軍方發言者，從時任參謀長李作成改成東部戰區司令員林向陽，並且首次有「台胞代表」黃清賢發言。另外，對媒體採訪安排「二進二出」，避開林向陽、信春鷹發言階段，和此次官媒通稿增列「專家學者代表」參加等，都釋放不尋常訊號。

例如，去年「兩高三部」祭出懲獨22條，王小洪的出現顯示，不只台灣防共諜，大陸也防「台諜」，更要打擊台獨頑固分子，而軍方林向陽來自「圍台軍演」主力東部戰區，還有維穩要角武警及參謀部要員列席，在劉振立左手一側排排坐，看似層級稍降，但指向性意味更強烈。

另外，廣邀李義虎等重要涉台學者與會，有台胞代表發聲，俗話說眾人拾柴火焰高、堡壘最容易從內部攻破，未來陸方是否繼懲獨22條再推新措，考驗著賴清德及其國安團隊的智慧，是要硬碰硬，還是讓兩岸在牽手跳探戈中，共尋春暖花開新契機。

賴清德 習近平 中共

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