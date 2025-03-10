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川普喊重振造船業 日媒：中造船能力已逾美國200倍

記者潘維庭／即時報導
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日媒引述美國海軍情報局的調查顯示，中國的建造船隻能力已經達到美國的232倍。圖為山東威海一家造船廠。（新華社）
日媒引述美國海軍情報局的調查顯示，中國的建造船隻能力已經達到美國的232倍。圖為山東威海一家造船廠。（新華社）

美國總統川普日前提出要重振造船業，但日媒指出，中國的建造能力已經超過美國的200倍，規模差距顯而易見。日媒分析，在勞動力短缺的情況下，美國有可能與南韓日本企業加強技術合作。

日經中文網10日指，川普政府在造船業對中政策的核心，是入港管制和減稅措施。美國貿易代表辦公室（USTR）最近公布方案，稱如果中國船舶使用美國港口，每次將徵收100萬美元入港費，該方案還提出，對於接入中國政府提供的物流管理系統「LOGINK」（國家物流平台）的起重機，應採取切斷與該系統的連接或禁用等措施。

另外，美國還將呼籲投資，以及將在美國國家安全委員會新設辦公室，計畫對投資美國的相關企業減稅，同時提高造船工人工資。美國約40家造船企業和約100家相關企業加入的「美國造船廠商理事會」（SCA），5日對川普的方針表示歡迎。

不過日媒報導也提到，中國在世界海事產業不斷加強其寡占地位。英國調查公司克拉克森研究（Clarksons Research）數據顯示，截至2023年，中國的造船業占世界造船能力的50%以上；截至2024年，在新造船訂單量壟斷了70%。

1990年代造船業原來一直由日本居首，但到2000年代，中國的造船量迅速增加。

報導也指，美國的建造能力已縮小到算不上主要國家的程度，美國海軍情報局的調查顯示，中國的建造能力已經達到美國的232倍。

同時，中國造船業的擴張不僅限於商船。在美國具有優勢的軍艦、巡邏艦和警備艦等艦船方面，增長也很顯著。

2024年6月，美國智庫戰略和國際問題研究中心（CSIS）發布報告指，如果美國不能重振造船業，「中國（軍事）獲勝的可能性將進一步提高」。

另外中國在海洋貿易的寡占地位也在加強。據英國勞合社數據，截至2023年，中國占世界海上運輸量的40%；中國遠洋運輸（COSCO）等國有企業實力強大，因此，在大部分運輸和製造依賴中國的情況下，美國政府認為經濟安全方面的風險愈來愈大，危機感正在增強。

美國海事局透露，從美國的造船和修理業的收入來看，78%來自艦船，商船占21%。靠軍需支撐大部分，雖然美國國會計畫為擴大艦船建造而增加預算規模，但難以確保勞動力。

川普 日本 南韓

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