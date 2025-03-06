美國擬對所有和中國有關船隻徵收港口費 促盟國跟進

路透報導，美國計劃對任何由中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用。 （歐新社）

路透社報導，根據路透社週四看到的一份標記日期2月27日的行政命令草案，美國計劃對任何包含中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用，並將敦促盟友也採取類似行動，否則將面臨報復。

報導稱，川普 政府正在起草一項行政命令，旨在重振國內造船業並削弱中國對全球航運業的控制。

彭博社早在2月23日就已報導，美國貿易代表署（USTR）2月21日提議徵收一些服務費，包含對進入美國港口的中製船舶徵收多達100萬美元的稅款。川普政府也提議初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍且由美國業者營運，此後增加比率，在七年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。

不過，當初的訊息只說要對中國製造的船舶收取費用，路透今天報導的訊息則進一步顯示，計畫已擴及到即使只是懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口，也將被收取費用。此外，美國還將敦促盟友也採取類似行動，如果盟友沒這麼做，將遭到美國的報復。

如果這一命令真的被川普簽署執行，美國等於是召集了盟友，對中國製及懸掛中國旗幟的貨輪進行全面的圍堵。