分析：川普貿易戰鼓聲隆隆 中國擔心被加深孤立

關於川普掀起的貿易戰，專家指出，美國會先專注於與其他國家達成相對有利的交易，讓中國在持續的經濟蕭條中煎熬。(美聯社)

去年11月，川普 一選上美國總統，習近平 立即要求幕僚緊急分析冷戰時期的美蘇對抗。消息人士說，他擔心川普攤牌，北京可能像那時候的莫斯科一樣被孤立。道瓊評論，這個憂慮沒錯，儘管川普在世界舞台上獲得的掌聲不多，但中國並沒有什麼優勢。

對岸經濟成長疲弱，習近平正採取防禦措施，想儘可能地挽救有助中國擺脫貧困的全球貿易體系。川普則打算重新構建此一貿易體系，因為他和他的顧問認為該體系以犧牲美國為代價，嘉惠其他國家，尤其中國受益良多。

事情不僅止於貿易，全球最大兩個經濟體彼此競爭，看來會導致北京不想看到的：一場冷戰之後未曾見過的超級大國衝突，一場爭奪經濟、技術和整體地緣政治霸權的全方位競爭。

最怕蘇聯式孤立

川普的顧問說，在競選過程中不斷強調要對抗中國的川普相信，他處於強勢有利的地位，能對付北京。

根據消息人士，川普正試圖結束中東衝突和俄烏戰爭，以便更能聚焦中國。他最近熱情對待俄羅斯及其領導人普亭，部分原因是想在莫斯科和北京之間挑撥離間。

川普多次提到想控制巴拿馬運河，是因為他將過去30年那裡建立的中國基礎設施視為國安威脅。美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）領軍的投資人財團，周二自長江和記手中買下巴拿馬運河兩端港口的多數股權，這讓川普取得了某種勝利。

一名美國政府的官員說，他做的事「是為了投入更多資源來對抗中國」。

北京與莫斯科結盟，但發現無助於解決現今劣勢。貿易限制和制裁讓中國遭遇蘇聯式的孤立，可供商品出口的市場減少，獲取關鍵技術的機會有限。

一位為北京提供諮詢的人士說，習近平想設法避免中國成為目標，與美進入類似美蘇對抗的關係。

貿易戰可能落敗

北京目前還在釐清美國想從中國這裡得到什麼，中方經濟團隊在準備反擊川普攻勢。不過，川普目前的關注重點還沒輪到中國，他的優先事項是解決非法移民的問題、削減政府支出和結束俄烏戰爭。

根據知情人士，從上次與川普打貿易戰吸取到的教訓是，如果也依比率調高關稅 來反制川普關稅，中國的損失只會更大，因為美國向中國的採購量遠大於另一個方向。

傳統基金會中國問題專家白邦瑞（白邦瑞）表示，他見過在美國大選後訪問華府的中方人員，指中國的努力方向是試圖避開關稅，「他們有點絕望。他們的經濟陷入困境。現在川普加徵關稅，他們知道努力未見效」。

但北京不肯示弱，最近迅速對川普最新關稅宣布了報復。與此同時，北京為2025年設下成長約5%的目標。中國外交部的發言人說，「如果戰爭是美國想要的，無論是關稅戰、貿易戰，或者任何其他形式的戰爭，我們都準備戰到最後」。

川普第一任期國安會工作過的胡佛研究所客座研究員特平（Matt Turpin）指出，川普的美國優先政策會要求廢除世貿組織建立的規範，在那些規範下，中國能廉價出口產品，同時限制外國產品進入國內市場。

經濟困境日益惡化

特平說，川普的貿易團隊將重新設計該體系，但「首先專注於與其他國家達成相對有利的交易，讓中國在持續的經濟蕭條中煎熬」。

知情人士還說，在經濟上孤立中國的努力不僅限於關稅。川普曾表示關稅可能高達 60%。而他的財長貝森特、商務部長盧特尼克，以及美國貿易代表葛里爾，正在考慮採取的行動還包括：限制中國在美投資，以及美國在中國的投資（主要針對造船業在內中國主導行業），以及進一步限制高科技產品賣給陸企。川普政府認為，出口管制會使美國經濟更強大而不是傷害美國。

川普本人提出，與中國有可能談成新協定。他上月說，「有可能，有可能」，也繼續稱習近平是「好朋友」。

接近政府的人士表示，美國最終可能敦促中國同意對經濟運行方式進行「結構性改變」。但中國向來以中央規劃來管理經濟發展。習近平不太可能接受。