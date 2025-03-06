我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

分析：川普貿易戰鼓聲隆隆 中國擔心被加深孤立

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
關於川普掀起的貿易戰，專家指出，美國會先專注於與其他國家達成相對有利的交易，讓中國在持續的經濟蕭條中煎熬。(美聯社)
關於川普掀起的貿易戰，專家指出，美國會先專注於與其他國家達成相對有利的交易，讓中國在持續的經濟蕭條中煎熬。(美聯社)

去年11月，川普一選上美國總統，習近平立即要求幕僚緊急分析冷戰時期的美蘇對抗。消息人士說，他擔心川普攤牌，北京可能像那時候的莫斯科一樣被孤立。道瓊評論，這個憂慮沒錯，儘管川普在世界舞台上獲得的掌聲不多，但中國並沒有什麼優勢。

對岸經濟成長疲弱，習近平正採取防禦措施，想儘可能地挽救有助中國擺脫貧困的全球貿易體系。川普則打算重新構建此一貿易體系，因為他和他的顧問認為該體系以犧牲美國為代價，嘉惠其他國家，尤其中國受益良多。

事情不僅止於貿易，全球最大兩個經濟體彼此競爭，看來會導致北京不想看到的：一場冷戰之後未曾見過的超級大國衝突，一場爭奪經濟、技術和整體地緣政治霸權的全方位競爭。

最怕蘇聯式孤立

川普的顧問說，在競選過程中不斷強調要對抗中國的川普相信，他處於強勢有利的地位，能對付北京。

根據消息人士，川普正試圖結束中東衝突和俄烏戰爭，以便更能聚焦中國。他最近熱情對待俄羅斯及其領導人普亭，部分原因是想在莫斯科和北京之間挑撥離間。

川普多次提到想控制巴拿馬運河，是因為他將過去30年那裡建立的中國基礎設施視為國安威脅。美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）領軍的投資人財團，周二自長江和記手中買下巴拿馬運河兩端港口的多數股權，這讓川普取得了某種勝利。

一名美國政府的官員說，他做的事「是為了投入更多資源來對抗中國」。

北京與莫斯科結盟，但發現無助於解決現今劣勢。貿易限制和制裁讓中國遭遇蘇聯式的孤立，可供商品出口的市場減少，獲取關鍵技術的機會有限。

一位為北京提供諮詢的人士說，習近平想設法避免中國成為目標，與美進入類似美蘇對抗的關係。

貿易戰可能落敗

北京目前還在釐清美國想從中國這裡得到什麼，中方經濟團隊在準備反擊川普攻勢。不過，川普目前的關注重點還沒輪到中國，他的優先事項是解決非法移民的問題、削減政府支出和結束俄烏戰爭。

根據知情人士，從上次與川普打貿易戰吸取到的教訓是，如果也依比率調高關稅來反制川普關稅，中國的損失只會更大，因為美國向中國的採購量遠大於另一個方向。

傳統基金會中國問題專家白邦瑞（白邦瑞）表示，他見過在美國大選後訪問華府的中方人員，指中國的努力方向是試圖避開關稅，「他們有點絕望。他們的經濟陷入困境。現在川普加徵關稅，他們知道努力未見效」。

但北京不肯示弱，最近迅速對川普最新關稅宣布了報復。與此同時，北京為2025年設下成長約5%的目標。中國外交部的發言人說，「如果戰爭是美國想要的，無論是關稅戰、貿易戰，或者任何其他形式的戰爭，我們都準備戰到最後」。

川普第一任期國安會工作過的胡佛研究所客座研究員特平（Matt Turpin）指出，川普的美國優先政策會要求廢除世貿組織建立的規範，在那些規範下，中國能廉價出口產品，同時限制外國產品進入國內市場。

經濟困境日益惡化

特平說，川普的貿易團隊將重新設計該體系，但「首先專注於與其他國家達成相對有利的交易，讓中國在持續的經濟蕭條中煎熬」。

知情人士還說，在經濟上孤立中國的努力不僅限於關稅。川普曾表示關稅可能高達 60%。而他的財長貝森特、商務部長盧特尼克，以及美國貿易代表葛里爾，正在考慮採取的行動還包括：限制中國在美投資，以及美國在中國的投資（主要針對造船業在內中國主導行業），以及進一步限制高科技產品賣給陸企。川普政府認為，出口管制會使美國經濟更強大而不是傷害美國。

川普本人提出，與中國有可能談成新協定。他上月說，「有可能，有可能」，也繼續稱習近平是「好朋友」。

接近政府的人士表示，美國最終可能敦促中國同意對經濟運行方式進行「結構性改變」。但中國向來以中央規劃來管理經濟發展。習近平不太可能接受。

根據知情人士，美國的經濟實力讓川普不急著與習近平談判。他的政府正在發展「大量可用於談判的棍棒和影響力」。川普仍然相信他可以採取關稅在內的行動，同時寄望他與習近平的交情能讓中美找到一些共同點。

面對川普，中國大陸擔心會被加深孤立。路透
面對川普，中國大陸擔心會被加深孤立。路透

川普 關稅 習近平

上一則

民主黨駁川普演說 參議員史羅金：雷根死不瞑目

下一則

聚焦政策、俄烏戰爭…川普國會演說「5重點」一次看

延伸閱讀

川普國會演說 民主黨眾議員格林嗆聲遭驅離 眾議員特納突中風不治

川普國會演說 民主黨眾議員格林嗆聲遭驅離 眾議員特納突中風不治
不只是說說？WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

不只是說說？WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部
向美軍購不再代表安全保證？川普、澤倫斯基吵架 美國軍工業成輸家

向美軍購不再代表安全保證？川普、澤倫斯基吵架 美國軍工業成輸家
關稅戰衝擊美股 川普選後漲勢消失 「華爾街強烈評判」

關稅戰衝擊美股 川普選後漲勢消失 「華爾街強烈評判」

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價