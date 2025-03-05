台積加碼還不夠 台外交部次長：尋求增加對美軍購 強化安全關係

台灣外交部政務次長吳志中4日接受彭博資訊訪問透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並且考慮從美國購買更多武器。（路透）

台灣外交部政務次長吳志中4日接受彭博資訊專訪透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並且考慮從美方購買更多武器。

吳志中受訪表示：「我相信有方法可以在非正式關係下與美國建立更緊密的安全關係。台灣祈求能做到這點，這也會向中國釋出訊息，讓中國不要輕易動台灣。」

繼川普 去年競選喊出要台灣交保護費，並提出台灣軍費應占GDP的10%之後，賴清德 總統2月宣布防務預算 要達GDP的3%以上。

吳志中透露，提高台灣國防預算勢必會向美國購買更多武器，他說：「因為歐洲國家不願意賣我們武器，甚至連日本也對此非常謹慎。」

吳志中提到上周烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮起口角，並表示類似的情況永遠不會發生在台灣和美國之間，反而，他說，「如果台灣總統能與美國總統會面，那將會被視為非常正向且具有外交意義的事件」。

被問及美國對中國實施更嚴格的半導體出口管制，可能會影響台灣台積電時，吳志中表示，台灣沒有能力反對美國的決定，他補充：「我們只需要適應這個情況。」

另外，儘管台灣積極推動潛艦國造，但吳志中排除發展核武這類激烈舉措，稱不會讓中國以此為藉口犯台。