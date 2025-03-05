我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟、印度、南韓

曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

台積加碼還不夠 台外交部次長：尋求增加對美軍購 強化安全關係

編譯盧思綸／即時報導
台灣外交部政務次長吳志中4日接受彭博資訊訪問透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並且考慮從美國購買更多武器。（路透）
台灣外交部政務次長吳志中4日接受彭博資訊訪問透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並且考慮從美國購買更多武器。（路透）

台灣外交部政務次長吳志中4日接受彭博資訊專訪透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並且考慮從美方購買更多武器。

吳志中受訪表示：「我相信有方法可以在非正式關係下與美國建立更緊密的安全關係。台灣祈求能做到這點，這也會向中國釋出訊息，讓中國不要輕易動台灣。」

川普去年競選喊出要台灣交保護費，並提出台灣軍費應占GDP的10%之後，賴清德總統2月宣布防務預算要達GDP的3%以上。

吳志中透露，提高台灣國防預算勢必會向美國購買更多武器，他說：「因為歐洲國家不願意賣我們武器，甚至連日本也對此非常謹慎。」

吳志中提到上周烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮起口角，並表示類似的情況永遠不會發生在台灣和美國之間，反而，他說，「如果台灣總統能與美國總統會面，那將會被視為非常正向且具有外交意義的事件」。

被問及美國對中國實施更嚴格的半導體出口管制，可能會影響台灣台積電時，吳志中表示，台灣沒有能力反對美國的決定，他補充：「我們只需要適應這個情況。」

另外，儘管台灣積極推動潛艦國造，但吳志中排除發展核武這類激烈舉措，稱不會讓中國以此為藉口犯台。

預算 川普 賴清德

上一則

川普國會演說提對等關稅如期上路 點名歐盟、印度、南韓

下一則

川普施壓成功？李嘉誠將出售巴拿馬運河2港口給美商

延伸閱讀

川普暫停軍援烏 美官員：影響嚴重 歐洲也幫不了

川普暫停軍援烏 美官員：影響嚴重 歐洲也幫不了
川普暫停對烏軍援… 美烏有望簽礦產協議？美財長否認

川普暫停對烏軍援… 美烏有望簽礦產協議？美財長否認
川普：感謝澤倫斯基來信 美已收到俄「和平準備」信號

川普：感謝澤倫斯基來信 美已收到俄「和平準備」信號
澤倫斯基承諾「與美修復關係」 礦產協議仍充滿變數

澤倫斯基承諾「與美修復關係」 礦產協議仍充滿變數

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價