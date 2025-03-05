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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普施壓成功？李嘉誠將出售巴拿馬運河2港口給美商

記者胡玉立／綜合報導
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一艘商輪4日經過馬拿馬運河。(路透)
一艘商輪4日經過馬拿馬運河。(路透)

在川普總統指控中國介入巴拿馬運河營運、威脅「收回」巴拿馬運河之後，總部位於香港的「長江和記實業公司」（CK Hutchison Holding）4日同意，將它在巴拿馬運河兩端經營兩個主要港口的子公司控股權，出售給包括美商貝萊德公司（BlackRock Inc.）在內的貝萊德-TIL財團。這項交易被視為是川普挑釁外交的一項勝利。

長江和記實業4日文件顯示，「和記港口控股」（Hutchison Port Holdings）與「和記港口集團控股」（Hutchison Port Group Holdings）持有的「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）所有股份，將出售給貝萊德-TIL財團；該財團將獲得巴拿馬港口公司90%股份；交易總值228億元，其中包括50億元債務在內。

長江和記在巴拿馬運河兩端經營兩個主要港口—巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）已逾20年。

香港富豪李嘉誠旗下「長江和記實業公司」出售巴拿馬運河港口的經營權，給美國貝萊德財...
香港富豪李嘉誠旗下「長江和記實業公司」出售巴拿馬運河港口的經營權，給美國貝萊德財團。圖為巴拿馬運河巴爾博亞港4日工作情況。(路透)

貝萊德已向白宮和國會領袖簡報

貝萊德是總部位於紐約的全球最大資金管理公司；這項鉅額交易由貝萊德及其子公司「全球基礎設施合作夥伴」 (Global Infrastructure Partners) 和瑞士Terminal Investment Limited（TIL）共組財團後取得；貝萊德-TIL財團自此控制23國共43個港口，其中包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，以及位於墨西哥、荷蘭、埃及、澳洲、巴基斯坦等國的港口。

知情人士表示，這是貝萊德迄今最大的基礎建設投資。貝萊德已向白宮和國會領袖簡報交易情況。

川普不滿中國和香港公司在巴拿馬運河的影響力，之前發言還不排除以軍事行動維護美國對運河控制權的可能性。美國官員和政界人士則表示，長江和記控制巴拿馬運河兩端港口，對運河運營構成安全風險。

美聯社報導，這項鉅額交易仍須獲得巴拿馬政府批准。事實上，和記港口才剛取得為期25年的無競標續延經營港口合約，並展開續延相關審計工作。但最近幾周開始有傳言，與白宮關係密切的一家美國公司準備接手該合約。

長江和記稱純屬商業交易 無關政治

長江和記聯席董事總經理陸法蘭（Frank Sixt）發聲明表示，該交易經過「快速謹慎的激烈競爭，有多方競標並表達意向」，「此交易純屬商業性質，與最近有關巴拿馬港口公司的政治新聞報導完全無關」。

長江和記與貝萊德-TIL財團的交易，不包括長江和記在香港、深圳和華南地區等中國港口的經營權。

川普總統一再施壓要拿回巴拿馬運河，並指運河受中國控制；隸屬港商長江和記李嘉誠的兩...
川普總統一再施壓要拿回巴拿馬運河，並指運河受中國控制；隸屬港商長江和記李嘉誠的兩座運河港口，宣布出售給美商貝萊德。（美聯社）

巴拿馬運河 白宮 香港

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