我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矢言插旗火星、拋美烏進度 川普國會演說時間破紀錄

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

台立院刪國防預算 美軍委會議員批評「玩危險遊戲」

中央社／華盛頓4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
對於台灣立法院刪減國防預算，聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，「他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」(路透)
對於台灣立法院刪減國防預算，聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，「他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」(路透)

聯邦參議員蘇利文4日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。美國準國防部次長柯伯吉提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。

美國聯邦參議院軍事委員會上午舉行柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部負責制定政策的次長人事聽證會，兩位議員提到台灣立法院刪減國防預算，要求柯伯吉對此表達立場，與總統川普（Donald Trump）同屬共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan）是其中之一。

蘇利文對柯伯吉說，刪減軍事預算的政黨是控制立法院的國民黨，並非執政黨；他說，這麼做不會釋出正確訊息。

蘇利文說：「如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」

無黨派的聯邦參議員金恩（Angus King）也想了解柯伯吉是否掌握台灣對自身防衛的決心，並提到台灣立法院採取行動削減國防預算，質疑為何應派遣美軍冒著危險，去保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。

柯伯吉表示，他對台灣立法院刪減軍費感到非常不安（profoundly disturbed），而金恩不是唯一對此感到疑慮的參議員。他說，不僅是在野的民主黨，共和黨也常在私下討論。

柯伯吉並引述川普第一任期的國防部長馬提斯（Jim Mattis）所說「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」。柯伯吉說，他持續試圖透過溝通及提供政策建議，促使台灣以各種可能的方式，像南韓一樣建立嚴謹的軍事力量。

他進一步指出，台灣比照南韓模式建軍不僅可行也關乎公平，畢竟要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。

柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

台灣軍費一直是柯伯吉關注焦點之一。他去年5月投書「台北時報」時指出，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏「緊迫感」。他4日表示支持川普的觀點，台灣國防預算應該接近國內生產毛額（GDP）的10%。

預算 國防部 川普

上一則

川普貿易戰連累誰？Netflix、Meta、微軟和Alphabet恐叫苦

下一則

川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護

延伸閱讀

澤倫斯基傳閉門會談怒對美財長大喊大叫 與「川普的人」似無真正對話

澤倫斯基傳閉門會談怒對美財長大喊大叫 與「川普的人」似無真正對話
上周打了一架 美加冰球賽20日冠軍賽重逢

上周打了一架 美加冰球賽20日冠軍賽重逢
司法部最後通牒 紐約市長亞當斯涉貪案終撤告

司法部最後通牒 紐約市長亞當斯涉貪案終撤告
繼拜登之後 布林肯、蘇利文安全許可也被撤銷

繼拜登之後 布林肯、蘇利文安全許可也被撤銷

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
南加華男兇殘弒母殺弟 庭審揭慘劇內幕

南加華男兇殘弒母殺弟 庭審揭慘劇內幕