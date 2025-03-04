台立院刪國防預算 美軍委會議員批評「玩危險遊戲」

對於台灣立法院刪減國防預算，聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，「他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」(路透)

聯邦參議員蘇利文4日對台灣立法院刪減國防預算 表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。美國準國防部 次長柯伯吉提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。

美國聯邦參議院軍事委員會上午舉行柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部負責制定政策的次長人事聽證會，兩位議員提到台灣立法院刪減國防預算，要求柯伯吉對此表達立場，與總統川普 （Donald Trump）同屬共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan）是其中之一。

蘇利文對柯伯吉說，刪減軍事預算的政黨是控制立法院的國民黨，並非執政黨；他說，這麼做不會釋出正確訊息。

蘇利文說：「如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」

無黨派的聯邦參議員金恩（Angus King）也想了解柯伯吉是否掌握台灣對自身防衛的決心，並提到台灣立法院採取行動削減國防預算，質疑為何應派遣美軍冒著危險，去保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。

柯伯吉表示，他對台灣立法院刪減軍費感到非常不安（profoundly disturbed），而金恩不是唯一對此感到疑慮的參議員。他說，不僅是在野的民主黨，共和黨也常在私下討論。

柯伯吉並引述川普第一任期的國防部長馬提斯（Jim Mattis）所說「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」。柯伯吉說，他持續試圖透過溝通及提供政策建議，促使台灣以各種可能的方式，像南韓一樣建立嚴謹的軍事力量。

他進一步指出，台灣比照南韓模式建軍不僅可行也關乎公平，畢竟要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。

柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

台灣軍費一直是柯伯吉關注焦點之一。他去年5月投書「台北時報」時指出，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏「緊迫感」。他4日表示支持川普的觀點，台灣國防預算應該接近國內生產毛額（GDP）的10%。