我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

經濟學人：美高度依賴台積電 川普MAGA夢難圓

編譯中心／綜合報導

經濟學人報導，美國總統川普懷抱「讓美國再次偉大」（MAGA）夢想，但晶片在美製造面臨困境，難以擺脫依賴台積電，未來幾年台積電會繼續在台灣製造全球大多數先進製程晶片。

報導指出，美國雖在AI晶片設計方面引領全球，但美國早已將全球晶片製造中心的地位讓給了台灣。

台灣目前占全球尖端半導體產量的三分之二，讓美國兩黨政治人物都感到懊惱。川普曾指控台灣偷走美國的晶片生意，並提出對外國晶片徵收25%關稅的想法，但無論川普怎麼做，這種情況在他任內都不可能發生太大改變。

乍看之下，美國晶片製造看似正在經歷復興，但仔細推敲，製造復興之路其實更為顛簸。

三星已將德州新廠的投產時間從去年底延至明年某個時間點。英特爾情況則更糟，該公司利潤蒸發且債務積累，關於公司可能分拆的臆測甚囂塵上。博通據信對英特爾的設計部門感興趣，而且美國政府據傳已打探台積電是否可能以合資的方式，來挽救英特爾製造業務。

經濟學人指出，這使台積電成為美國在國內生產先進製程晶片的關鍵。SemiAnalysis預測，台積電今年營收將增長25%，而整個產業的成長僅為個位數。

報導還提到，根據目前的預測，川普第二個任期結束後一段日子，台積電幾乎所有先進製程晶片的生產仍會留在台灣。川普曾嘲諷「晶片法」是一種浪費，他更喜歡關稅的大棒，而非補貼的胡蘿蔔，但關稅措施可能不會有太大成效，因為很少有晶片直接運往美國。

晶片 台積電 川普

上一則

川普祭出新關稅 豐田、Tesla等暢銷車要漲價了？

下一則

若台積晶片不在美生產 川普威脅至少課稅25%

延伸閱讀

波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代

波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代
比特幣跌9% 乙太幣崩15% 逆轉川普宣布加密資產戰略儲備後的漲勢

比特幣跌9% 乙太幣崩15% 逆轉川普宣布加密資產戰略儲備後的漲勢
吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易
俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲