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分析：川普促俄烏終戰 確保美國關鍵礦源減少對中依賴

編譯中心／綜合報導
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川普為確保美國礦源，努力調停烏戰，以擺脫中國稀土陰影。圖為內蒙古一座稀土礦場。(路透)
川普為確保美國礦源，努力調停烏戰，以擺脫中國稀土陰影。圖為內蒙古一座稀土礦場。(路透)

法英兩國智庫專家分析，川普總統將俄烏終戰視為確保美國關鍵礦源的機會，以減少對中依賴。改變對俄態度也是為了破壞俄中聯盟，以反制中國的全球影響力並降低貿易戰衝擊。

法國智庫國際戰略研究院(IRIS)研究員、「稀有金屬戰爭」一書作者皮特龍在2月27日刊登的法媒「快訊周刊」分析，川普的邏輯是機會主義，因此視美烏礦產協議為俄烏和談進程的決定性元素。他除了想藉由合作開採烏克蘭礦源，以「拿回」拜登政府援助基輔的支出，「更重要的是籠罩在該協議上的中國陰影」。

美歐等國均自1980年代起出於國內社會和環保等因素，將開採礦物與精煉等作業外包給中國等南方國家，過去十幾年來美國逐漸醒悟。如今川普可在其他地方找到礦源，「烏克蘭有現成機會，以安全交換礦產、以和平換取金屬」。

英國智庫美國政策機構(APG)主席湯立2月27日也在法媒Atlantico分析，中國運用其鎵的主要供應國地位，作為施壓美國的籌碼。因此川普將俄烏終戰視為確保關鍵礦產替代來源的機會，以降低美國對中依賴，讓川普未來能對中國採取更積極的態度。

川普 烏克蘭 拜登

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