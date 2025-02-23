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川普政府解凍53億援外經費 含8.7億對台軍援

編譯徐榆涵／綜合報導
川普總統1月上任後就下令凍結援外經費90天。圖為川普日前在白宮受訪。(美聯社)
川普總統1月上任後就下令凍結援外經費90天。圖為川普日前在白宮受訪。(美聯社)

川普總統上台後下令凍結援外資金90天，以重新評估援外計畫。路透21日檢視的豁免清單，川普政府釋出1月凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元。

路透獨家取得13日前發出的243項豁免名單，顯示總額達53億美元，主要與美國安全和打擊毒品有關，其中最大筆金額為41億美元，用於國務院的政軍事務局(Bureau of Political-Military Affairs)。

國務院發言人則未對此置評。路透則不確定是否有其他計畫已獲解凍，但並未被列入清單。

政軍局負責監管對外國政府和組織的軍售和軍援。其他獲解凍的大筆款項，則與川普1月就任前後再三提到的打擊非法移民政策以及阻止芬太尼等毒品流入美國有關。

據前述200多項豁免名單，與軍援項目有關的解凍資金，包含提供台灣的8.7億美元；協助菲律賓武裝部隊現代化的3億3600萬美元；提供烏克蘭警察和國境巡邏隊添購防彈衣及裝甲車的2150多萬美元；在安全以外的項目中，非安全類豁免項目中，最大筆為防治愛滋病的「總統愛滋病緊急救援計畫」(PEPFAR)，共5億美元，主要用於非洲。

國務卿魯比歐已表明，今後美國所有的對外援助必須符合川普政府「美國優先」政策。為此，川普政府1月下令凍結全部援外經費90天，以重新評估援外計畫是否未背離美國優先，同月底即恢復美國對以色列和埃及的軍援資金，還有運送糧食等人道援助資金。

另外，川普回任於本月20日滿月，白宮官網「新聞」的「文章」項目在20日發布題為「美國回來了，川普總統才要開始大展身手」長串清單，附上他這個月來的內政及外交政績。其中「保護美國勞工與促進經濟成長」項目下，提到「台灣承諾增加對美投資」。

川普 國務院 美國優先

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