李彥宏缺席北京民企座談會 百度港股暴跌7%

百度董事長李彥宏表示。（路透資料照片）

中國國家主席習近平 17日在北京舉行民營企業座談會，各界多聚焦出席的科技企業巨頭，路透報導提到，中國網路科技龍頭之一的百度 創辦人李彥宏，並未獲邀出席座談會，導致百度當天在港股的股價以暴跌近7%作收，市值蒸發24億美元。

報導引述二名知情人士說法指出，李彥宏並未出席習近平召集的這場座談會。針對此事，百度並未回應路透的置評請求。

綜合中國媒體報導，出席座談會的中國企業負責人包括華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技執行長王興興、小米董事長雷軍等在會中發言的六人。

受各界矚目的阿里巴巴創辦人馬雲，以及寧德時代董事長曾毓群、AI新創公司深度求索（DeepSeek ）創辦人梁文鋒、騰訊創辦人馬化騰等民企負責人也出席了座談會。

路透報導，投資人密切關注中國民營企業高階主管是否有出席這些重要會議，一旦發現有任何企業負責人缺席，就會引發市場對其企業地位的揣測。

在李彥宏缺席這場民企座談會的消息傳出後，百度在港股股價即告重挫，盤中一度暴跌8.8%，終場跌幅略見縮小，但仍達6.94%，市值減至2520.5億港元（約324億美元），成為當天恆生指數和恆生科技指數的最大輸家。

報導指出，針對百度16日宣布，該公司旗下的百度搜索和文心智能體平台將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能，一名券商銷售總監表示，這代表百度透過開發「文心一言」取得領先地位多年後正在失去優勢，反而可能需要追趕像DeepSeek這樣的後起之秀。