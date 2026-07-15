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AI資料中心 紐約州為何叫停

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紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)14日簽署行政命令，針對本州新建人工智慧(AI)資料中心作出暫緩一年的決定。這一舉措使紐約州成為全美首個對大型資料中心按下「暫停鍵」的州。在AI浪潮席捲全球、各地爭相布局算力的當下，紐約州為何逆勢而行，選擇踩下剎車？

最直接的原因，在於AI資料中心近乎「貪婪」的資源消耗。AI的運行依賴成千上萬台全天候運轉的伺服器，這不僅需要龐大的電力支撐，更需消耗海量水資源來冷卻。隨著資料中心無序擴張，電網超載、水源枯竭及噪音污染已讓當地社區不堪重負。紐約州實施一年的「冷靜期」，當然是為了評估其對能源與水資源的長遠影響，並建立防範環境風險的監管框架。

根據專注於公共政策的非營利智庫帝國中心(Empire Center) 報告，紐約州的能源支出在全美各州中排第四位。到2026年4月，紐約人每度電價比全國平均高出56%。而一座大型資料中心的用電量往往相當於數萬戶住宅，對電網、供水系統與公共基礎建設都可能造成沉重壓力。

不過霍楚的行政令背後也交織著複雜的民生與政治考量。在面臨選舉與生活成本通膨的背景下，高昂的電費帳單已成為選民最關切的切身問題。若放任高耗能的資料中心無節制搶奪資源，勢必推高普通居民的用電成本。因此，暫緩令是地方政府在保障民生與追求科技產值之間做出的權衡。

儘管科技界與建設行業強烈反彈，警告此舉會將數百億元投資與高薪職缺拱手讓給德州、維州等競爭對手，甚至影響國家AI競爭力。但紐約州的決定，本質上是對「唯技術論」的理性反思。

它向世界敲響了警鐘：科技的進步不應以犧牲居民生存環境為代價。如何在點亮AI算力之光的同時，守住綠色生態與民生福祉的底線，是紐約州乃至全球都必須解答的關鍵課題。

精華 FAQ

  • 主要是因為AI資料中心耗電、耗水極大，已對電網、供水與社區環境造成壓力。州政府希望利用1年冷靜期，評估長期影響並建立監管框架。

  • 最直接的影響是有助避免大型資料中心大量搶占電力與水資源，進一步推高居民電費與基礎設施負擔。州府也試圖在科技發展與生活成本之間取得平衡。

  • 科技界與建設業認為，此舉可能讓數百億元投資與高薪職缺流向德州、維州等地，削弱紐約在AI產業競爭中的地位，也可能影響全美AI發展速度。

霍楚 紐約州

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