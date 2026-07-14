紐約客談／布萊克曼「川普化」 能否救選情？

面對在紐約州長選舉民調中落後民主黨籍現任州長霍楚 (Kathy Hochul)高達20個百分點的窘境，共和黨州長候選人、長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)最近選擇了一條向右狂奔的極端道路：「川普 化」。

從指控猶太裔政治對手如同「納粹 集中營看守」，到痛罵不工作的人是「懶骨頭(lazy ass)」，再到譏諷霍楚的電力政策是「從火星進口電力」，布萊克曼最近頻有驚人之語。他試圖用極具煽動性、甚至帶有粗俗字眼的修辭，在冷清的選情中砸出一聲巨響。然而，這種模仿川普作風的政治豪賭，真的能成為他未來逆轉勝的妙藥嗎？

布萊克曼當前博眼球的策略，邏輯非常清晰：攻占媒體版面，突破知名度瓶頸；強力動員基本盤， 模仿川普強硬、不妥協且嘲弄建制派的姿態，鞏固並激發「深紅」支持者的投票熱情。

然而，如此政治豪賭在紐約州這個深藍大本營，恐怕不僅達不到想要的效果，還可能適得其反。

首先，紐約州擁有龐大的猶太裔選民群體，布萊克曼將對手比作納粹集中營看守，隨後又迫於壓力改口為「合作者」，這不僅沒能為他爭取到支持，反而易激起溫和派與中間選民反感。

其次，川普的個人魅力與其草根煽動力有不可複製性，「東施效顰」可能弄巧成拙。當布萊克曼試圖用粗口和「火星陰謀論」來包裝自己時，選民感受到的不是「捍衛底層的真性情」，而是一個深陷民調泥淖、急於尋找曝光度的投機政客。攻擊社福政策為「養懶人」，在通膨高企、民生困頓的當下，也顯得缺乏同理心。

布萊克曼的「川普化」確實成功讓他賺足了鎂光燈，但「聲量」並不等於「選票」。當喧囂散去，選民最終關心的依然是治安、高昂的能源帳單與實質的民生政策。他必須端出政見牛肉，必須與聲稱「我熱愛通膨」的川普有所區隔。