紐約客談／市議員加薪案 借權自肥？

紐約市 議會政府運作委員會召開聽證會，討論一項預計將市議員、市長及主計長等民選官員和民意代表薪資調高 18.2% 的法案。法案若通過，議員年薪將從14.85元跳升至17.55萬元。在通膨肆虐、普通市民縮衣節食的當下，這項「自己為自己加薪」的舉動，再度點燃了公眾對於政治人物是否「借權自肥」的激烈辯論。

表面上看，支持加薪者有其體制上的理由。正如市議會諮詢委員會主席魏斯布羅德(Carl Weisbrod)所言，紐約官員自2016年起已整整10年未調整薪資，此漲幅僅是補足2022年至今的通膨成本。若從健全憲政、鼓勵優秀人才投身公職的角度來看，合理的薪政待遇能防止官員轉向利益團體靠攏，維持廉政。

然而，程序正義與社會觀感的缺失，讓這項法案難逃「自肥」的標籤。首先，儘管法案依據外部委員會的建議而推動，但最終決定權仍在議員自己手中。這種「自己審查自己薪水」的制度，本身就缺乏足夠的權力制衡。

其次，法案中提出，若市長未來未依法召開薪資委員會，官員將自動加薪2%。正如公民聯盟(Citizens Union)等民間團體強烈警告，這種自動化機制等同於剝奪了公眾的知情權與參與權，讓公權力走向密室分贓。

更重要的是，政治是一門關於「同理心」的藝術。當普通市民正因房租飛漲、物價高過薪資而苦苦掙扎時，議員們卻能運用特權，一步到位地為自己補足18.2%的通膨損失。

必須指出，公職是一項服務，而非獲利的工具。若加薪不可避免，合理的做法應是「前人種樹，後人乘涼」，法案將加薪生效期延至下一任期，由選民用選票決定當前議員是否有資格受惠。否則，在缺乏公開透明與社會共識的情況下，這場加薪大戲不論理由多麼冠冕堂皇，在市民眼中，都不過是一場權力者的「集體自肥」。