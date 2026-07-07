紐約客談／夏天斷電如何解決

剛剛過去的獨立日周末，紐約市 經歷了連續多日酷暑，氣溫飆升至華氏100度以上，居民紛紛開啟空調，給城市供電網絡增加了不少壓力，聯合愛迪生公司龐大的電網開始出現與高溫相關的故障，導致布碌崙 和皇后區 多處停電，數萬家庭無電可用，苦不堪言。

高溫引起的停電現象凸顯了這座城市的電力基礎設施依然很陳舊，也很脆弱。儘管聯合愛迪生公司有著加強城市電網的宏大計畫，想進行一系列升級改造，但改造工程耗時耗力，遠水不解近渴，無法滿足當下的需要。另一方面，紐約比以往任何時候都依賴電力，不僅城市現代生活所依賴的各種家電層出不窮，現在特斯拉也成了新時尚，給城市電網更增添了一層壓力。從產業方面講，人工智能公司算力的堆積和城市儲能設施的啟用等都需要充足的電力。

簡而言之，在城市電網設施無法迅速更新的情況下，居民對電力需求的增長超過了電力供應的增長。而且在這一窘境中首當其衝的就是紐約市居民，如果解決這個問題？屋頂太陽能發電系統正好可以發揮作用。

屋頂太陽能發電系統安裝成本相對較低，不僅能產生足夠的電力供家庭使用，還能將多餘的電力輸回電網。而且它們在各種建築上都可安裝，比如住宅、工業設施和商業場所，對於獨立房、半獨立房和排房比例較高的美國，安裝更加方便。為了推廣太陽能供電，聯合愛迪生公司和市府正在考慮通過全額支付房主的屋頂安裝太陽能板的費用，或提供補貼來幫助用戶降低成本，從而增加太陽能發電的使用率。

紐約居民正在經歷的酷暑天氣應該讓他們意識到電力獨立的重要性，而電力公司也應認識到多渠道開發電力來源對於城市供電的穩定至為關鍵。希望雙方積極互動，推出更加切實可行的屋頂太陽能發電系統，從而滿足城市生活的需要。