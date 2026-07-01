我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊今登場 加州聖塔克拉拉部分封路

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

紐約客談／取消增警 市府如何保障治安？

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

市長曼達尼(Zohran Mamdani)6月30日與市議會就新年度財政預算案達成協議，儘管外界關注的焦點多放在房屋補助與公交福利上，但在最後一刻取消原先將增聘580名警員的計畫，不禁令部分紐約客對公共治安的維護感到擔憂。

這項決定意味著紐約市警的人數將維持在3萬5000人，當然有支持者認為，犯罪防治不能只依賴增加警力，提議要把資源更大的投入在住房、教育、心理健康及社區服務等民生問題上，從根本性減少犯罪的成因。

然而，對不少華社居民而言，警力規模不只是預算上的一組數字，更直接影響對公共安全的信心；過去幾年，受到執法環境改變、社會氛圍及工作壓力等因素影響，不少警員提前退休或離職，警力流失已經引發這些民眾的擔憂。

當市府曾提出增聘警員時，一些居民認為這代表市府開始正視警力不足的問題，也有助於恢復社區巡邏能力、提升案件處理效率，並讓長者、商家及經常搭乘大眾運輸的市民更有安全感；如今最終決定取消擴編，也難免讓部分期待警力回升的市民感到意外。

曼達尼對此表示，市府已找到方法，在不增加警力的情況下仍能滿足治安需求；這個承諾值得期待、但更不能有任何的閃失，畢竟公共安全攸關市民的生命與財產安全，而非單純的預算數字。

而市府未來是否能兌現承諾，也必須接受時間與數據的檢驗，例如警方的報案回應時間是否改善、社區巡邏是否充足、地鐵與街道的安全感是否提升，以及市民對治安的滿意度是否提高；唯有這些具體成果，才能證明維持現有警力編制，依然足以守護紐約市民的安全。

精華 FAQ

  • 原本計畫增聘五百八十名警員，但市府在年度預算協商後取消方案，使警力維持三萬五千人。市府表示已找到不增加編制也能滿足治安需求的方法。

  • 支持者認為，犯罪防治不應只靠增加警力，而要把更多資源投入住房、教育、心理健康與社區服務，透過改善民生條件，從根本降低犯罪形成的原因。

  • 對不少華社居民來說，警力不只是數字，而是公共安全信心來源。近年警員提前退休或離職，加深他們對巡邏不足、案件處理變慢，以及生活安全感下降的疑慮。

紐約市 曼達尼

上一則

李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室

下一則

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批
金山警局「無人機先遣」試點 今秋啟動

金山警局「無人機先遣」試點 今秋啟動
紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成