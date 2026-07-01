紐約客談／取消增警 市府如何保障治安？

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6月30日與市議會就新年度財政預算案達成協議，儘管外界關注的焦點多放在房屋補助與公交福利上，但在最後一刻取消原先將增聘580名警員的計畫，不禁令部分紐約客對公共治安的維護感到擔憂。

這項決定意味著紐約市 警的人數將維持在3萬5000人，當然有支持者認為，犯罪防治不能只依賴增加警力，提議要把資源更大的投入在住房、教育、心理健康及社區服務等民生問題上，從根本性減少犯罪的成因。

然而，對不少華社居民而言，警力規模不只是預算上的一組數字，更直接影響對公共安全的信心；過去幾年，受到執法環境改變、社會氛圍及工作壓力等因素影響，不少警員提前退休或離職，警力流失已經引發這些民眾的擔憂。

當市府曾提出增聘警員時，一些居民認為這代表市府開始正視警力不足的問題，也有助於恢復社區巡邏能力、提升案件處理效率，並讓長者、商家及經常搭乘大眾運輸的市民更有安全感；如今最終決定取消擴編，也難免讓部分期待警力回升的市民感到意外。

曼達尼對此表示，市府已找到方法，在不增加警力的情況下仍能滿足治安需求；這個承諾值得期待、但更不能有任何的閃失，畢竟公共安全攸關市民的生命與財產安全，而非單純的預算數字。

而市府未來是否能兌現承諾，也必須接受時間與數據的檢驗，例如警方的報案回應時間是否改善、社區巡邏是否充足、地鐵與街道的安全感是否提升，以及市民對治安的滿意度是否提高；唯有這些具體成果，才能證明維持現有警力編制，依然足以守護紐約市民的安全。