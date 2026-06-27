紐約客談╱孟昭文亞裔區得票率的警訊

紐約初選近日落下帷幕，在皇后區 第六國會選區，現任華裔議員孟昭文 最終以56.85%票率戰勝韓裔前外交官的挑戰者朴永哲。對於許多人來說，這是較意外的結果，孟雖贏，但對於首次參選、無任何政黨及現任政治代表背書、僅靠基層草根動員的朴來說，這是預期以外的成績。

須知在選前，有老牌政治顧問預測孟將以大幅票差領先，並認為朴企圖在一個偏紫選區來效仿歐凱秀(AOC)，是戰略上的錯誤。也有的選民在選後表示，若朴此次背負市長曼達尼(Zohran Mamdani)或是社會民主主義黨(DSA)背書，說不定還真能拿下選戰。

在包括法拉盛、莫瑞丘等地的州眾議會第40選區，孟昭文拿下1569票，朴永哲1406票，這是華人和亞裔 聚居的地區，亞裔人口占65%。這對於孟昭文來說是一個較值得警惕的訊號，朴在亞裔密集區，甚至是法拉盛核心區，都有相當的動員力。

另外一個亞裔聚居地區、州眾議會第30選區，也就是菲律賓裔瑞嘉的選區，覆蓋木邊、艾姆赫斯特、傑克森高地等，朴永哲則以2866票，勝過孟昭文的2345票。這裡的亞裔人口約48%，各亞裔族裔都有，並有許多移民及工人階層的家庭。這符合朴所代表的草根與進步派選民的畫像。值得注意的是，該選區民主黨的註冊選民以及活躍的黨內選民都要超過第40選區，若能動員更多的票，票差也會進一步縮小。

從此次結果來看，孟昭文拿到的最多的票是來自州眾議會第27選區，該選區是白人為最大單一族群的多元區，孟在此地以77.3%得票率大勝，淨勝2444票，獲得許多來自白人、尤其是猶太裔的選票。總的來說，從此次的分區結果來看，孟在東北皇后與中皇后一帶，有較穩定的基本盤，但在部分亞裔與移民社區，卻反而面臨著壓力。