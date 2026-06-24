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紐約客談/不是選總統、市長 華人就不想投？

紐約客談
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紐約州初選23日舉行，但在多個華人社區，投票氣氛並不熱烈。無論是皇后區法拉盛，還是曼哈頓華埠，基層選舉與黨內初選的動員程度，往往難以和總統、市長選舉相比。

這種冷清並非偶然。今年沒有總統、沒有市長選舉，不少人認為這場初選「不是很重要」，好像誰當選都差不多，因此投票意願較低。對許多華人選民來說，總統大選最有存在感，市長選舉也與治安、住房、教育、移民服務等城市議題直接相關；相比之下，國會初選、黨內初選、法官選舉等，往往被視為距離生活較遠，容易被忽略。

但初選絕不是「小選舉」。在紐約許多民主黨占優的選區，黨內初選有時幾乎已經決定誰最有可能當選。等到11月普選才開始關心，很多時候已經錯過真正影響候選人出線的關鍵階段。尤其在低投票率選舉中，每一張票的分量反而更重，少數積極投票的群體，往往更能左右結果。

華人社區另一個常見問題，是對封閉式初選和黨籍登記不夠熟悉。這說明不少人並非完全不關心政治，而是缺少平時的選民教育與制度認識。近年紐約華人人口持續增加，候選人也越來越重視中文文宣、華人義工和社區拜票。可是，如果華人只在總統、市長選舉時才出現，平時對初選、地方選舉和黨籍登記不積極，社區人口優勢就難以真正轉化為選票力量。

華人選民若希望移民服務、公共安全、教育、長者資源和小商家需求被看見，就不能只在大選年才關心政治。從登記選民、確認黨籍，到了解候選人、參與每一次初選，這些看似瑣碎的步驟，正是社區建立政治影響力的基礎。沒有總統和市長的選票，也同樣關乎華人社區的未來。

精華 FAQ

  • 因為今年沒有總統也沒有市長選舉，許多華人覺得初選影響不大、誰當選都差不多，因此投票動機不足，對國會和地方初選也較少投入關注。

  • 在民主黨優勢選區，初選常已決定最終勝出者；若等到普選才關心，往往已錯過關鍵階段。低投票率下，少數積極投票者更容易左右結果。

  • 除了大選日投票，更要平時登記選民、確認黨籍、了解候選人並參與每次初選。只有持續參與，才能讓移民、治安、教育與長者資源等訴求被看見。

華人 投票 紐約州

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