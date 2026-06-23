紐約客談／民主黨初選 曼達尼進步派路線大檢驗

今(23)日紐約市將舉行國會議員與地方民代初選，這並非一場單純的黨內提名爭奪戰，而將是現任市長曼達尼 上任半年多來的政治實力與「民主社會主義」路線的大型民意檢驗。

從曼達尼入主紐約市政廳，到日前他與進步派標竿人物、聯邦參議員桑德斯聯袂在布碌崙 (布魯克林)高調造勢，曼達尼正試圖將個人的勝選動能轉化為民主黨 建制派的變革壓力。他將觸角延伸至國會議員席次，力挺蘭德(Brad Lander)、瓦爾迪茲( Claire Valdez)與切瓦利爾(Darializa Avila Chevalier)等進步派參選人，反映出曼達尼的野心絕非止於地方施政，而是企圖重塑紐約市乃至民主黨在全國的權力結構。

曼達尼的這場「黨內革命」究竟會地動山搖，還是茶壺風暴，今天的民主黨初選可見端倪 。

首先，「投票率低迷」的現實骨感。 曼達尼去年能爆冷勝選，極度仰賴年輕人與首投族的熱情，但今年初選的六天提前投票數據卻顯示，紐約市投票人數不及去年市長初選同期的一半。進步派若缺乏危機感與實質的動員能量，曼達尼口中的「群眾運動」恐怕只會淪為同溫層的熱情，難以轉化為實質選票。

其次，曼達尼「背書含金量」的強烈不確定性。 儘管他在2月的特別選舉中成功助盟友上位，但隨後在曼哈頓西區的市議員選舉中，他力挺的候選人卻慘遭滑鐵盧。此次初選他挑戰的是高德曼(Dan Goldman)與艾斯派亞(Adriano Espaillat)等實力雄厚的建制派現任議員若失利，他作為「進步派共主」的政治威信就將面臨嚴重質疑。

曼達尼在施政上試圖證明社會主義願景能與市政兼容。今日的初選將是一面鏡子，照出進步派在取得行政首長大位後，能否在立法的深水區以及建制派的地盤上攻城掠地。今天的投票結果，將為曼達尼的政治影響力定調：究竟他是一位能帶領民主黨向左轉的實力派領袖，還是一位僅能固守市政廳、在國會戰場上曇花一現的突擊隊長？答案即將揭曉。