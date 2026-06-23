紐約客談／民主黨初選 曼達尼進步派路線大檢驗
今(23)日紐約市將舉行國會議員與地方民代初選，這並非一場單純的黨內提名爭奪戰，而將是現任市長曼達尼上任半年多來的政治實力與「民主社會主義」路線的大型民意檢驗。
從曼達尼入主紐約市政廳，到日前他與進步派標竿人物、聯邦參議員桑德斯聯袂在布碌崙(布魯克林)高調造勢，曼達尼正試圖將個人的勝選動能轉化為民主黨建制派的變革壓力。他將觸角延伸至國會議員席次，力挺蘭德(Brad Lander)、瓦爾迪茲( Claire Valdez)與切瓦利爾(Darializa Avila Chevalier)等進步派參選人，反映出曼達尼的野心絕非止於地方施政，而是企圖重塑紐約市乃至民主黨在全國的權力結構。
曼達尼的這場「黨內革命」究竟會地動山搖，還是茶壺風暴，今天的民主黨初選可見端倪 。
首先，「投票率低迷」的現實骨感。 曼達尼去年能爆冷勝選，極度仰賴年輕人與首投族的熱情，但今年初選的六天提前投票數據卻顯示，紐約市投票人數不及去年市長初選同期的一半。進步派若缺乏危機感與實質的動員能量，曼達尼口中的「群眾運動」恐怕只會淪為同溫層的熱情，難以轉化為實質選票。
其次，曼達尼「背書含金量」的強烈不確定性。 儘管他在2月的特別選舉中成功助盟友上位，但隨後在曼哈頓西區的市議員選舉中，他力挺的候選人卻慘遭滑鐵盧。此次初選他挑戰的是高德曼(Dan Goldman)與艾斯派亞(Adriano Espaillat)等實力雄厚的建制派現任議員若失利，他作為「進步派共主」的政治威信就將面臨嚴重質疑。
曼達尼在施政上試圖證明社會主義願景能與市政兼容。今日的初選將是一面鏡子，照出進步派在取得行政首長大位後，能否在立法的深水區以及建制派的地盤上攻城掠地。今天的投票結果，將為曼達尼的政治影響力定調：究竟他是一位能帶領民主黨向左轉的實力派領袖，還是一位僅能固守市政廳、在國會戰場上曇花一現的突擊隊長？答案即將揭曉。
因為它同時檢驗市長曼達尼上任後的政治實力，也觀察他以民主社會主義凝聚選民、擴張進步派版圖的能力。結果將影響他在市政與全國民主黨內的聲勢。 內文指出提前投票數遠低於去年市長初選同期，顯示年輕人與首投族的熱情未必能轉成選票。若缺乏危機感與實質動員，進步派口中的群眾運動可能只剩同溫層熱度。 若他背書的高德曼、艾斯派亞等建制派對手成功守住席次，將削弱曼達尼作為進步派共主的政治威信，也會讓外界質疑他是否真能把市長勝選動能轉化為更大規模的黨內改造力量。
精華 FAQ
因為它同時檢驗市長曼達尼上任後的政治實力，也觀察他以民主社會主義凝聚選民、擴張進步派版圖的能力。結果將影響他在市政與全國民主黨內的聲勢。
內文指出提前投票數遠低於去年市長初選同期，顯示年輕人與首投族的熱情未必能轉成選票。若缺乏危機感與實質動員，進步派口中的群眾運動可能只剩同溫層熱度。
若他背書的高德曼、艾斯派亞等建制派對手成功守住席次，將削弱曼達尼作為進步派共主的政治威信，也會讓外界質疑他是否真能把市長勝選動能轉化為更大規模的黨內改造力量。
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