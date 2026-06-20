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紐約客談／曼達尼效應失靈 提前投票率大跌

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去年紐約市長初選期間，大批年輕選民大舉湧入投票站，創下近年罕見的投票熱潮；當時，不少政治專家將這股現象歸因於現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)所代表的民主社會主義運動，認為紐約政治版圖正因年輕世代的崛起而改變。

然而，今年的紐約州初選卻呈現出截然不同的景象，提前投票人數較去年同期減少超過一半，18至24歲選民投票率更在部分選區大跌六成以上；去年被熱烈討論的「曼達尼效應」未能重現，原以為在年輕群體中崛起的政治參與熱潮也未延續。

而今年其實有多場備受關注的國會初選，其中包括三場獲得曼達尼公開背書的選戰，然而，從目前的投票數據來看，他所背書的參選人未能從其高人氣中獲得任何好處；這意味著，去年吸引選民走進投票所的關鍵因素，未必是民主社會主義理念本身，可能單純只是曼達尼個人的魅力與號召力。

事實上，紐約近年來的政治圈常將個人魅力與政治運動混為一談，曼達尼擅長透過社群媒體與年輕選民溝通，他的影片語言直接、風格親民，成功吸引許多過去對政治缺乏興趣的年輕人關注公共事務；然而，關注一位政治人物與持續參與政治並非同一件事，今年曼達尼本人不在選票上時，許多年輕選民似乎也失去了投票的動力。

當然，今年投票率下降也有其他因素，包括缺乏像市長選舉般具全市關注度的焦點公職，以及期中選舉初選本就較難吸引選民參與；不過，數據還是至少說明一點，去年的高投票率並非完全代表年輕世代已建立穩定的投票習慣。

對政治人物而言，如何將選舉期間的聲量與個人魅力，轉化為長期且穩定的政治參與，仍是一個重要課題。

精華 FAQ

  • 去年紐約市長初選時，大批年輕選民湧入投票站，外界普遍認為與曼達尼代表的民主社會主義運動有關，也被視為年輕世代政治參與上升的象徵。

  • 今年紐約州初選提前投票人數較去年同期減少超過一半，部分選區18至24歲選民的投票率更下滑六成以上，顯示熱潮明顯退去。

  • 報導指出，去年高投票率不一定代表年輕世代已建立穩定投票習慣，也可能只是曼達尼個人魅力帶來的短期動員，未必能持續轉化為政治參與。

投票 紐約州 曼達尼

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