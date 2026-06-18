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中央公園馬匹死亡 引發卸責大賽

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一匹名為「德尼茲」(Deniz)的觀光馬車馬匹9日傍晚在曼哈頓中央公園倒地猝死，引發各界對馬車業存廢的熱烈討論，市長曼達尼表態支持全面禁止馬車，多位市議員也宣布重提保護馬車馬匹的「萊德法」(Ryder's Law)，工會則認為馬車是紐約市文化象徵，且馬匹並未受虐。

康奈爾大學獸醫學院的屍檢結果，為工會的說法提供了支持。工會稱，德尼茲在曼哈頓東90街附近載客時，停下來吃了路邊的一叢灌木，不久後倒地身亡。16日公布的屍檢報告顯示，德尼茲之死，禍首是公園裡的一種非本土有毒的觀賞植物。這種植物為日本紫杉，它含有的毒素可導致馬匹和其他動物心臟驟停。

工會看到這份屍檢報告如獲至寶，因為它可以抖落動物保護人士和中央公園保護協會要求禁止觀光馬車馬匹的壓力，維權人士一直認為馬匹在公園裡受虐待。但報告一出，運輸工人聯合會(TWU)反戈一擊說，「可憐的德尼茲之死是因為公園保護協會的管理人員從未警告任何人說公園裡有致命的紫杉樹。這是保護協會的失職」。

他們說，「得知在過去的這些年裡，公園裡種植了有毒植物，我們的馬匹、警馬、公園部門的馬匹或騎乘馬匹很容易就能接觸到它們，而馬匹只要吃一口就足以停止心臟跳動並死亡，這讓我感到非常震驚」。

不過中央公園保護協會也不甘示弱，反駁運輸工人聯合會的指控說，屍檢報告正好說明是工會的疏忽導致了德尼茲的死亡，因為紐約市法律禁止馬匹在中央公園的任何地方食用任何植物，「如果他們做到了，德尼茲或許就不會遭受那樣的痛苦，也不會死去」。

這似乎是一場無休止的卸責大賽，「該不該種」和「該不該吃」的爭辯，名義上是為了馬匹，實際上卻是為了抬高自己，指責別人。人若不自我檢討，德尼茲就白死了！

精華 FAQ

  • 事件一方面讓馬車業存廢再次成為焦點，另一方面也引出工會、中央公園保護協會與市府之間的責任攻防，彼此指稱對方管理失當，形成卸責大戰。

  • 康奈爾大學獸醫學院屍檢指出，德尼茲疑似誤食公園內的日本紫杉，該植物屬非本土有毒觀賞植物，毒素可能導致馬匹心臟驟停並快速死亡。

  • 工會認為是公園未警告有毒植物，屬保護協會失職；保護協會則反駁，紐約市法律本就禁止馬匹在公園內吃植物，認為工會未管好馬匹才是主因。

中央公園 曼哈頓 曼達尼

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